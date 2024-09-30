Не рассчитывать на НАТО и США — чему учит Украину пример Израиля
Политолог и волонтер Геннадий Друзенко призывает Украину перестать чувствовать себя жертвой и полагаться на помощь извне. Перед ней — вдохновляющий пример Израиля, который выжил во вражеском окружении, рассчитывая только на себя.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИЗРАИЛЬ
Все, кто читал историю Израиля, знает, что еврейское государство построили люди, которые отказались быть жертвой. Которые сделали правильные выводы из погромов и Холокоста. Которые прекратили сетовать на циничный мир и взяли собственную судьбу в собственные руки.
Известно, что в 1947 году Госдеп и разведывательное сообщество рекомендовали Президенту Трумэну воздержаться от поддержки разделения Палестины и создания государства Израиль, потому что, мол, "Евреи продержатся не более двух лет", — прогнозировали аналитики ЦРУ. Израиль не просто выстоял — за годы своего существования его еврейское население выросло более чем в 10 раз, он превратился из страны кибуцев в страну стартапов, стал ядерным государством и ведущей военной силой на Ближнем Востоке. То, что еврейское государство делает со своими врагами, которые на несколько порядков многочисленнее израильтян, может вызвать в Украине — несмотря на все жертвы среди гражданского населения, которое активно поддерживает террористов — только восторг. Потому что в своей войне, которая то едва теплится, то вспыхивает с новой силой, евреи полагаются прежде всего на собственные спецслужбы и ЦАХАЛ, а не на НАТО, Международный уголовный суд или даже США (первые десять лет с момента провозглашения независимости США не поставляли еврейскому государству вооружения, а статус "главного стратегического союзника США на Ближнем Востоке" Израиль получил только в 1961 году).
Если Украина хочет выжить и победить, нам нужно избавиться от комплекса жертвы. Мир таков, каков он есть. Когда-то Европа не слишком радовалась жертвам Холокоста, которые чудом выжили и возвращались домой. Потому что еврейские дома были заняты, бизнесы "отжаты", а состояние ограблено. Евреи сделали вывод и знают, что "никогда снова" зависит прежде всего от них. От эффективности государства Израиль и технологичности и мотивированности ЦАХАЛа и спецслужб. А не от НАТО, ЕС или даже Белого дома.
И поэтому Израиль во время войны не закрывает границы. Поэтому в Израиле воюют молодые (до 41 года рядовые и до 46 лет офицеры), а не те, кого уже не жалко. Поэтому во время войны израильтяне могут эмоционально протестовать против правительства Нетаньяху. И поэтому представить "бусификацию" на улицах Тель-Авива или Хайфы нереально.
Надеяться, что мир будет вечно давать нам оружие и деньги — наивно. Зонт безопасности НАТО — наверное, неплохой вариант. Но открыть его над Украиной или нет — будут решать в Вашингтоне, Берлине и Париже, а не в Киеве. Более того, в отличие от Израиля, НАТО выиграла свою войну в Сербии, но проиграла в Афганистане. Кто знает, как поведет себя блок, если столкнется с нападением ядерной державы на одного из своих членов.
Поэтому Украине, как минимум, не стоит отбрасывать мечту о превращении в европейский Израиль. Но для этого надо искать отцов-основателей, которые будут мечтать превратить Украину в историю успеха, а не своих любимых друзей или "непревзойденных менеджеров" — в миллиардеров. Почитайте о кибуце Сде-Бокер, где доживал свой век первый премьер-министр Израиля Бен Гурион, или о скромной квартире Голды Меир, в которой она жила, когда возглавляла правительство. Да, Нетаньяху, наверное, не является образцом добропорядочности и его долгое время преследуют коррупционные скандалы, но он — и не в когорте тех, кто сделал Израиль действительно великим...
Конечно, любая аналогия хромает. И Украина никогда не повторит историю успеха еврейского государства. Хотя бы потому, что Израиль, как и США, — страна эмигрантов. Но еврейское государство демонстрирует альтернативное господствующему в Украине видение выживания и развития государства, о котором его отец-основатель говорил: "Реалист в Израиле тот, кто верит в чудо". Именно таких реалистов сейчас крайне не хватает на украинской земле.
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