Не рассчитывать на НАТО и США — чему учит Украину пример Израиля

Related video

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИЗРАИЛЬ

Все, кто читал историю Израиля, знает, что еврейское государство построили люди, которые отказались быть жертвой. Которые сделали правильные выводы из погромов и Холокоста. Которые прекратили сетовать на циничный мир и взяли собственную судьбу в собственные руки.

Известно, что в 1947 году Госдеп и разведывательное сообщество рекомендовали Президенту Трумэну воздержаться от поддержки разделения Палестины и создания государства Израиль, потому что, мол, "Евреи продержатся не более двух лет", — прогнозировали аналитики ЦРУ. Израиль не просто выстоял — за годы своего существования его еврейское население выросло более чем в 10 раз, он превратился из страны кибуцев в страну стартапов, стал ядерным государством и ведущей военной силой на Ближнем Востоке. То, что еврейское государство делает со своими врагами, которые на несколько порядков многочисленнее израильтян, может вызвать в Украине — несмотря на все жертвы среди гражданского населения, которое активно поддерживает террористов — только восторг. Потому что в своей войне, которая то едва теплится, то вспыхивает с новой силой, евреи полагаются прежде всего на собственные спецслужбы и ЦАХАЛ, а не на НАТО, Международный уголовный суд или даже США (первые десять лет с момента провозглашения независимости США не поставляли еврейскому государству вооружения, а статус "главного стратегического союзника США на Ближнем Востоке" Израиль получил только в 1961 году).

Если Украина хочет выжить и победить, нам нужно избавиться от комплекса жертвы. Мир таков, каков он есть. Когда-то Европа не слишком радовалась жертвам Холокоста, которые чудом выжили и возвращались домой. Потому что еврейские дома были заняты, бизнесы "отжаты", а состояние ограблено. Евреи сделали вывод и знают, что "никогда снова" зависит прежде всего от них. От эффективности государства Израиль и технологичности и мотивированности ЦАХАЛа и спецслужб. А не от НАТО, ЕС или даже Белого дома.

Спецслужба "Моссад" — еще одна надежная опора Израиля

И поэтому Израиль во время войны не закрывает границы. Поэтому в Израиле воюют молодые (до 41 года рядовые и до 46 лет офицеры), а не те, кого уже не жалко. Поэтому во время войны израильтяне могут эмоционально протестовать против правительства Нетаньяху. И поэтому представить "бусификацию" на улицах Тель-Авива или Хайфы нереально.

Надеяться, что мир будет вечно давать нам оружие и деньги — наивно. Зонт безопасности НАТО — наверное, неплохой вариант. Но открыть его над Украиной или нет — будут решать в Вашингтоне, Берлине и Париже, а не в Киеве. Более того, в отличие от Израиля, НАТО выиграла свою войну в Сербии, но проиграла в Афганистане. Кто знает, как поведет себя блок, если столкнется с нападением ядерной державы на одного из своих членов.

Поэтому Украине, как минимум, не стоит отбрасывать мечту о превращении в европейский Израиль. Но для этого надо искать отцов-основателей, которые будут мечтать превратить Украину в историю успеха, а не своих любимых друзей или "непревзойденных менеджеров" — в миллиардеров. Почитайте о кибуце Сде-Бокер, где доживал свой век первый премьер-министр Израиля Бен Гурион, или о скромной квартире Голды Меир, в которой она жила, когда возглавляла правительство. Да, Нетаньяху, наверное, не является образцом добропорядочности и его долгое время преследуют коррупционные скандалы, но он — и не в когорте тех, кто сделал Израиль действительно великим...

Конечно, любая аналогия хромает. И Украина никогда не повторит историю успеха еврейского государства. Хотя бы потому, что Израиль, как и США, — страна эмигрантов. Но еврейское государство демонстрирует альтернативное господствующему в Украине видение выживания и развития государства, о котором его отец-основатель говорил: "Реалист в Израиле тот, кто верит в чудо". Именно таких реалистов сейчас крайне не хватает на украинской земле.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно