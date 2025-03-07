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КАК МАКРОН УКРАИНСКИМИ РУКАМИ ЖАР ЗАГРЕБАЕТ

На сегодня Макрон выглядит одним из крупнейших ястребов в отношении путинской Pocии и наиболее последовательным союзником Украины среди иностранных лидеров. Но не стоит покупаться на красивые слова и высокопарные фразы, которые так любят французы. "По делам их познаете их", — говорит Священное Писание.

А вот с реальными делами у французов все гораздо хуже. За три года большой войны Франция, вторая экономика ЕС, помогла Украине менее чем на 5 млрд евро. Это в 3,5 раза меньше Германии, в 3 раза меньше Объединенного Королевства, вдвое меньше далекой Японии, в 1,7 раза меньше Канады или Дании и чуть меньше Швеции или Польши. Я уже не говорю о том, что эта сумма в 23 раза меньше американской помощи.

В процентах к ВВП французы также отстают. Их помощь Украине составляет всего 0,18% от внутреннего валового продукта страны. Для сравнения, как процент к ВВП эстонская или датская помощь более чем в 10 (десять!!!) раз превышает французскую. Литовская — ровно в десять! Даже Люксембург пожертвовал Украине вдвое больше — 0,33% от своего ВВП.

Поэтому так и хочется напомнить Макрону старую украинскую поговорку: "Красив проповедник не изложением, а собственным примером". Вот когда мы увидим на украинской земле французских солдат, тогда и поговорим о войне до полной капитуляции России. Хотя вряд ли поговорим, потому что именно при главнокомандующем Макроне французские солдаты бежали из Мали, когда там появился печально известный "Вагнер" — даже не российские регуляры.

Поэтому спасибо, месье Макрон, за красивые фразы. Будет нужно защитить Францию от очередной оккупации и позора — зовите.

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