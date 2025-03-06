Ядерное оружие Макрона: защитят ли французские ракеты Украину

Эмманюэль Макрон, заявив о российской угрозе для всего европейского континента, акцентировал на готовности начать дискуссию о принятии ЕС под "ядерный зонтик" Франции. Что будет означать это решение, в том числе и для Украины, выяснял Фокус.

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Президент Франции довольно неожиданно откликнулся на опасения будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который видит приближение Европы к "худшему сценарию" — НАТО без американских гарантий безопасности, включая ядерные. В частности, на фоне явной неготовности официального Вашингтона оставаться единственным гарантом безопасности, Эмманюэль Макрон заговорил о том, что американский "атомный зонтик" пора менять на общеевропейский. Основой такого зонтика, по мнению главы Елисейского дворца, могут стать ядерные силы Франции и, возможно, Великобритании.

В аналитическом докладе, представленном в 2023 году в Национальную ассамблею комиссией по национальной обороне и вооруженным силам Франции, говорится о том, что на поддержание и совершенствование ядерного арсенала уходит ежегодно от 11% до 13% годового оборонного бюджета. В пересчете на душу населения это означает, что каждый француз отдает из собственного кармана именно на эту статью бюджетных расходов около €7 в месяц. Вполне очевидно, что если одними словами французский лидер не ограничится, то подобного рода инициативы с "ядерным зонтиком" для ЕС априори будут означать неизбежный рост военных расходов. Впрочем, социология здесь играет на руку господину Макрону. Согласно регулярным опросам Министерства вооруженных сил политику ядерного сдерживания поддерживают от 60% до 80% французов.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на специальном Европейском совете для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и европейской обороны в штаб-квартире ЕС в Брюсселе 6 марта 2025 года Фото: Getty Images

Попутно приведем еще одни весьма и весьма показательные на фоне "ядерных" заявлений Эмманюэля Макрона цифры. Итак, как свидетельствуют результаты свежего опроса института Elabe для BFMTV, 73% французов больше не считают США союзником своей страны "в свете позиции президента Дональда Трампа, взявшего курс на сближение с Россией". Еще 76% жителей Пятой Республики крайне опасаются распространения военного конфликта за пределы украинских границ.

Кроме того, исследование показало, что большинство французов (64%) выступают за сохранение на текущем уровне или даже увеличение помощи Украине. Примерно такое же число респондентов поддерживает отправку миротворцев после окончания боевых действий.

Таким образом, очевидно, что в целом инициативы по безопасности Эмманюэля Макрона отнюдь не диссонируют с тамошними общественными настроениями.

С какой целью Макрон играет ядерными мускулами

Политолог и специалист по ракетным программам Александр Кочетков убежден в том, что заявления французского президента о готовности предоставить свой "атомный зонтик" европейцам лежат не в военной или ядерной плоскости, а исключительно в политической.

"Слова Макрона — это демонстрация готовности Франции — единственной, кстати, ядерной страны ЕС, взять на себя роль европейского лидера. Это все звучит на фоне систематических заявлений со стороны Белого дома о возможности выхода США из НАТО. Собственно и сам Трамп неоднократного говорил о намерениях забрать американское ядерное оружие из Европы. Но дело в том, что американское ядерное оружие, которое находится, например, в Германии, или российское ядерное оружие, которое, по некоторым данным, находится в Беларуси, остается оружием производителя. То есть абсолютно все команды по блокированию/разблокированию, использованию или неиспользованию в данном конкретном случае предоставляют Вашингтон или Москва. Так же будет и с французским оружием, которое может оказаться где угодно в Европе, но вряд ли в Украине", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Отметив, что французское ядерное оружие не предоставит никаких индивидуальных безопасности или военных возможностей странам, где оно будет расположено, эксперт добавил: "Например, то, что советское ядерное оружие оказалось в свое время на нашей территории, не делало Украину ядерной державой, потому что в единоличном порядке мы не могли с тем оружием ничего делать. Если же возвращаться к заявлениям господина Макрона, то следует напомнить, что Франция имеет где-то 5–6 ядерный потенциал в мире. Если у Франции в наличии несколько сотен ракет, то в РФ и США — 7,5 тысяч. То есть это несопоставимые силы. С другой стороны, и того ядерного потенциала, который сейчас есть у Франции, вполне достаточно для того, чтобы уничтожить большую европейскую страну, а в нашем контексте — европейскую часть РФ".

Даже если французское ядерное оружие после достижения мирных договоренностей окажется на территории Украины, нам от этого будет ни холодно, ни жарко, считает Александр Кочетков.

Кроме того, убежден эксперт, от того, что ядерное оружие Франции переместится, например, в соседнюю Польшу, ситуация с безопасностью в Европе фактически не изменится. "Учитывая то, что баллистическая ракета пролетает всю Европу за несколько минут, какая, спрашивается, разница, откуда она будет лететь — из Парижа или Варшавы? Поэтому лично я рассматриваю заявления Макрона исключительно под политической призмой. Это — заявка на евролидерство, сопровождающаяся демонстративной игрой ядерными мускулами в знак несогласия с политикой Трампа, который всячески пытаясь оторвать Россию от Китая, стремится сдать Путину не только Украину, но и частично Европу, как зону интересов РФ", — заключает Александр Кочетков.

Способны ли Макрон и Мерц создать европейскую альтернативу НАТО

В свою очередь политолог Юрий Богданов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Макрон, как наиболее умелый и прозорливый европейский политик, понимает, что НАТО де-факто как структура в ближайшие годы будет мертвым. Почему? Потому что пока нет никаких оснований считать, что при президентстве Трампа в случае, если Россия или кто-либо нападет на какую-то страну-члена Альянса, будет задействована 5-я статья. Поэтому вопрос о том, что европейцам придется строить свой "ядерный зонтик" был неизбежен, просто Эмманюэль Макрон пытается первым заскочить в этот поезд. А вот ответ на вопрос, насколько это все распространится непосредственно на Украину, напрямую зависит от того, когда закончится наша война и на каких условиях".

В целом Юрий Богданов считает, что включение Украины в систему европейской безопасности и ядерной в том числе является неизбежным, прежде всего потому, что ни у кого в Европе нет такого опыта ведения войны, как в ВСУ. Подчеркнув, что подобная интеграция лежит исключительно во временной плоскости, политолог спрогнозировал, что это вопрос ближайших лет.

Попутно эксперт отметил, что для ядерного сдерживания Европе не нужно столько же ядерных ракет, как в РФ, потому что для того, "чтобы уничтожить Москву или Питер" вполне достаточно трех–четырех ракет, которые точно есть у французов. Кроме того, Франция, отмечает Юрий Богданов, является одной из стран, которая имеет полную ядерную триаду, поэтому к безопасностно-ядерным инициативам Макрона-Мерца следует относиться более чем серьезно.