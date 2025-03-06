Ядерна зброя Макрона: чи захистять французькі ракети Україну

Емманюель Макрон, заявивши про російську загрозу для усього європейського континенту, акцентував на готовності розпочати дискусію щодо прийняття ЄС під "ядерну парасольку" Франції. Що означатиме це рішення, зокрема й для України, з’ясовував Фокус.

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Президент Франції досить несподівано відгукнувся на побоювання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який бачить наближення Європи до "найгіршого сценарію" — НАТО без американських гарантій безпеки, включно з ядерними. Зокрема, на тлі явної неготовності офіційного Вашингтона залишатися єдиним гарантом безпеки, Емманюель Макрон заговорив про те, що американську "атомну парасольку" час міняти на загальноєвропейську. Основою такої парасольки, на думку глави Єлисейського палацу, можуть стати ядерні сили Франції і, можливо, Великобританії.

В аналітичній доповіді, поданій у 2023 році до Національної асамблеї комісією з національної оборони та збройних сил Франції, говориться про те, що на підтримку та вдосконалення ядерного арсеналу йде щороку від 11% до 13% річного оборонного бюджету. У перерахунку на душу населення це означає, що кожен француз віддає з власної кишені саме на цю статтю бюджетних витрат майже €7 на місяць. Цілком очевидно, що якщо лише словами французький лідер не обмежиться, то подібного роду ініціативи з "ядерною парасолькою" для ЄС апріорі означатимуть неминуче зростання військових витрат. Втім, соціологія тут грає на руку пану Макрону. Згідно з регулярними опитуваннями Міністерства збройних сил політику ядерного стримування підтримують від 60% до 80% французів.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон на спеціальній Європейській раді для обговорення подальшої підтримки України та європейської оборони у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі 6 березня 2025 року Фото: Getty Images

Принагідно наведемо ще одні вельми і вельми показові на тлі "ядерних" заяв Емманюеля Макрона цифри. Отже, як свідчать результати свіжого опитування інституту Elabe для BFMTV, 73% французів більше не вважають США союзником своєї країни "у світлі позиції президента Дональда Трампа, який взяв курс на зближення з Росією". Ще 76% мешканців П’ятої Республіки вкрай побоюються поширення воєнного конфлікту за межі українських кордонів.

Крім того, дослідження показало, що більшість французів (64%) виступають за збереження на поточному рівні або й навіть збільшення допомоги Україні. Приблизно таке ж число респондентів підтримує відправлення миротворців після закінчення бойових дій.

Отже, очевидно, що загалом безпекові ініціативи Емманюеля Макрона аж ніяк не дисонують з тамтешніми суспільними настроями.

З якою метою Макрон грає ядерними мускулами

Політолог та фахівець з ракетних програм Олександр Кочетков переконаний у тому, що заяви французького президента щодо готовності надати свою "атомну парасольну" європейцям лежать не у військовій чи ядерній площині, а виключно в політичній.

"Слова Макрона — це демонстрація готовності Франції — єдиної, до речі, ядерної країни ЄС, взяти на себе роль європейського лідера. Це все звучить на тлі систематичних заяв з боку Білого дому про можливість виходу США з НАТО. Власне і сам Трамп неодноразового говорив про наміри забрати американську ядерну зброю з Європи. Але річ у тім, що американська ядерна зброя, яка знаходиться, наприклад, у Німеччині, чи російська ядерна зброя, що, за деякими даними, знаходиться в Білорусі, залишається зброєю виробника. Тобто абсолютно усі команди щодо блокування/розблокування, використання чи не використання в цьому конкретному випадку надають Вашингтон чи Москва. Так само буде й з французькою зброєю, яка може опинитися будь-де в Європі, але навряд чи в Україні", — підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Зазначивши, що французька ядерна зброя не надасть жодних індивідуальних безпекових чи військових можливостей країнам, де вона буде розташована, експерт додав: "Наприклад, те, що радянська ядерна зброя опинилася свого часу на нашій території, не робило Україну ядерною державою, бо в одноосібному порядку ми не могли з тією зброєю нічого робити. Якщо ж повертатися до заяв пана Макрона, то слід нагадати, що Франція має десь 5–6 ядерний потенціал у світі. Якщо у Франції в наявності кількасот ракет, то в РФ і США — 7,5 тисяч. Тобто це неспівставні сили. З іншого боку, і того ядерного потенціалу, який наразі є у Франції цілком достатньо для того, щоб знищити велику європейську країну, а в нашому контексті — європейську частину РФ".

Навіть якщо французька ядерна зброя після досягнення мирних домовленостей опиниться на території України, нам від того буде ані холодно, ані жарко, вважає Олександр Кочетков.

Крім того, переконаний експерт, від того, що ядерна зброя Франції переміститься, приміром, у сусідню Польщу, безпекова ситуація в Європі фактично не зміниться. "Зважаючи на те, що балістична ракета пролітає усю Європу за декілька хвилин, яка, запитується, різниця, звідки вона летітиме — з Парижу чи Варшави? Тому особисто я розглядаю заяви Макрона виключно під політичною призмою. Це — заявка на євролідерство, що супроводжується демонстративною грою ядерними мускулами на знак незгоди з політикою Трампа, який, усіляко намагаючись відірвати Росію від Китаю, прагне здати Путіну не лише Україну, а й частково Європу, як зону інтересів РФ", — підсумовує Олександр Кочетков.

Чи спроможні Макрон та Мерц створити європейську альтернативу НАТО

Своєю чергою політолог Юрій Богданов у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Макрон, як найбільш вмілий і прозорливий європейський політик, розуміє, що НАТО де-факто як структура найближчими роками буде мертвим. Чому? Тому що наразі немає жодних підстав вважати, що за президентства Трампа у разі, якщо Росія чи будь-хто нападе на якусь країну-члена Альянсу, буде задіяна 5-та стаття. Тому питання про те, що європейцям доведеться будувати свою "ядерну парасольку" було неминучим, просто Емманюель Макрон намагається першим заскочити у цей потяг. А ось відповідь на запитання, наскільки це все пошириться безпосередньо на Україну, напряму залежить від того, коли закінчиться наша війна і на яких умовах".

Загалом Юрій Богданов вважає, що включення України в систему європейської безпеки і ядерної зокрема є неминучим, передусім тому, що ні в кого у Європі немає такого досвіду ведення війни, як в ЗСУ. Підкресливши, що подібна інтеграція лежить виключно у часовій площині, політолог спрогнозував, що це питання найближчих років.

Принагідно експерт наголосив, що задля ядерного стримування Європі не потрібно стільки ж ядерних ракет, як в РФ, бо для того, "щоб знищити Москву чи Пітер" цілком достатньо трьох–чотирьох ракет, які точно є у французів. Крім того, Франція, зауважує Юрій Богданов, є однією з країн, яка має повну ядерну тріаду, тому до безпеково-ядерних ініціатив Макрона-Мерца слід ставитися більш ніж серйозно.