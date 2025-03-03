Ядерна парасолька ЄС: де розташовані і який вигляд мають європейські бази з ядерною зброєю (фото)

На сьогодні американська ядерна зброя базується в п'яти європейських країнах. Однак останнім часом на авіабазі "Лейкенхіт" у Британії почалися роботи з оновлення підземних сховищ для ядерних боєприпасів і реконструкція злітно-посадкової смуги під F-35A.

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На тлі невизначеності навколо майбутньої політики США щодо НАТО, провідні європейські держави починають шукати альтернативні способи забезпечення ядерного стримування, що може призвести до посилення французької ядерної присутності на континенті. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, скільки ядерних бомб США наразі може бути в Європі та де вони знаходяться.

За даними Федерації американських учених (FAS), на території Європи розміщено близько 100 тактичних ядерних боєприпасів США типу B61-12. Вони розподілені між шістьма авіабазами в п'яти країнах НАТО:

Італія — до 35 атомних бомб (авіабази Авіано і Геді) носії F-16 і Panavia Tornado;

Туреччина — до 20 бомб (Інджірлік), тип носія невідомий;

Німеччина, Бельгія, Нідерланди — по 15 бомб на кожній базі, носіями є F-16 і Panavia Tornado.

Авіабази в Європі з ядерною зброєю США Фото: FAS

На карті вище сірими крапками вказані авіабази в Європі, де раніше розміщувалася тактична ядерна зброя США, однак тепер вони для такої ролі наразі не використовуються.

Авіабази у Великій Британії

У цьому контексті цікавою виглядає ситуація з британською авіабазою "Лейкенхіт". За інформацією порталу The War Zone, там може відновитися розміщення американської тактичної ядерної зброї. Так, 2022 року почалися роботи з оновлення 28 із 33 підземних сховищ WS3 для ядерних боєприпасів, а також реконструкція злітно-посадкової смуги під F-35A, які можуть нести атомні бомби B61-12.

У чому ж криється причина такого рішення? Західні аналітики розглядають два можливі сценарії:

США зміцнюють ядерний арсенал у Європі — можливе повернення американської тактичної ядерної зброї на авіабазу "Лейкенхіт" зробить її більш гнучким інструментом стримування в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

— можливе повернення американської тактичної ядерної зброї на авіабазу "Лейкенхіт" зробить її більш гнучким інструментом стримування в умовах зростаючої загрози з боку Росії. США виводять ядерну зброю з Європи — проведені модернізації можуть виявитися лише частиною загального оновлення інфраструктури, без реального розміщення нових боєприпасів.

Модернізація авіабази "Лейкенхіт" у Великій Британії Фото: the war zone

Авіабаза "Лейкенхіт" у Великій Британії Фото: the war zone

Роботи з модернізації авіабази "Лейкенхіт"

Зазначається, що модернізація охоплює оновлення захисних укриттів, що свідчить про готовність бази до приймання ядерних боєприпасів. Однак довгострокові плани щодо зберігання ядерної зброї на цій базі залишаються неясними.

Крім того, у лютому 2025 року стало відомо, що на авіабазу Королівських ВПС "Ферфорд" у Великій Британії прибули два важкі бомбардувальники B-52 ВПС США. Експерти розглядають це як демонстрацію сили щодо Росії та Ірану на тлі загострення напруженості на Близькому Сході. Ці бомбардувальники здатні нести ядерні боєприпаси і є ключовим елементом ядерної тріади США.

"Але треба бути готовим і до найпесимістичнішого варіанту, за яким вищеописані роботи були проведені "за інерцією", і ядерної зброї США не буде не тільки на британській базі "Лейкенхіт", а й узагалі на території Європейського континенту", — підсумували в Defense Express.

Раніше британські ЗМІ опублікували матеріал про ймовірні наслідки ядерного удару російської ядерної ракети "Тополь" по Лондону. Вони пишуть, що якби така ракета влучила по центру британської столиці, пошкодження очікувано були б "катастрофічними".