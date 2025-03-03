Ядерный зонтик ЕС: где расположены и как выглядят европейские базы с ядерным оружием (фото)

На сегодняшний день американское ядерное оружие базируется в пяти европейских странах. Однако в последнее время на авиабазе "Лейкенхит" в Британии начались работы по обновлению подземных хранилищ для ядерных боеприпасов и реконструкция взлетно-посадочной полосы под F-35A.

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На фоне неопределенности вокруг будущего политики США в отношении НАТО, ведущие европейские державы начинают искать альтернативные способы обеспечения ядерного сдерживания, что может привести к усилению французского ядерного присутствия на континенте. В связи с этим обозреватели Defense Express выясняли, сколько ядерно бомб США сейчас может быть в Европе и где они находятся.

По данным Федерации американских ученых (FAS), на территории Европы размещено около 100 тактических ядерных боеприпасов США типа B61-12. Они распределены между шестью авиабазами в пяти странах НАТО:

Италия – до 35 атомных бомб (авиабазы Авиано и Геди) носители F-16 и Panavia Tornado;

Турция – до 20 бомб (Инджирлик), тип носителя неизвестен;

Германия, Бельгия, Нидерланды – по 15 бомб на каждой базе, носителями являются F-16 и Panavia Tornado.

Авиабазы в Европе c ядерным оружием США Фото: FAS

На карте выше серыми точками указаны авиабазы в Европе, где раньше размещалось тактическое ядерное оружие США, однако теперь они для такой роли в данный момент не используются.

Авиабазы в Великобритании

В данном контексте любопытной выглядит ситуация с британской авиабазой "Лейкенхит". По информации портала The War Zone, там может возобновиться размещение американского тактического ядерного оружия. Так в 2022 году начались работы по обновлению 28 из 33 подземных хранилищ WS3 для ядерных боеприпасов, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы под F-35A, которые могут нести атомные бомбы B61-12.

В чем же кроется причина такого решения? Западные аналитики рассматривают два возможных сценария:

США укрепляют ядерный арсенал в Европе – возможное возвращение американского тактического ядерного оружия на авиабазу "Лейкенхит" сделает его более гибким инструментом сдерживания в условиях растущей угрозы со стороны России.

– возможное возвращение американского тактического ядерного оружия на авиабазу "Лейкенхит" сделает его более гибким инструментом сдерживания в условиях растущей угрозы со стороны России. США выводят ядерное оружие из Европы – проведенные модернизации могут оказаться лишь частью общего обновления инфраструктуры, без реального размещения новых боеприпасов.

Модернизация авиабазы "Лейкенхит" в Великобритании Фото: the war zone

Авиабаза "Лейкенхит" в Великобритании Фото: the war zone

Работы по модернизации авиабазы ​​"Лейкенхит"

Отмечается, что модернизация включает в себя обновление защитных укрытий, что свидетельствует о готовности базы к приему ядерных боеприпасов. Однако долгосрочные планы по хранению ядерного оружия на этой базе остаются неясными.

Кроме того, в феврале 2025 года стало известно, что на авиабазу Королевских ВВС "Фэрфорд" в Великобритании прибыли два тяжелых бомбардировщика B-52 ВВС США. Эксперты рассматривают это как демонстрацию силы в отношении России и Ирана на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Эти бомбардировщики способны нести ядерные боеприпасы и являются ключевым элементом ядерной триады США.

"Но надо быть готовым и к наиболее пессимистическому варианту, по которому вышеописанные работы были проведены "по инерции", и ядерного оружия США не будет не только на британской базе "Лейкенхит", но и вообще на территории Европейского континента", — подытожили в Defense Express.

Ранее британские СМИ опубликовали материал о вероятных последствиях ядерного удара российской ядерной ракеты "Тополь" по Лондону. Они пишут, что если бы такая ракета попала по центру британской столицы, повреждения ожидаемо были бы "катастрофическими".