Сигнал Путину: Франция готова создать ядерный щит над Европой, — СМИ

Инсайдер в правительстве Франции сообщил журналистам, что французские истребители с ядерным вооружением могут разместить в Германии, если США выведет из Европы свои силы.

Related video

Франция предлагает свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы в случае, если США выведут с континента свои силы. Французские истребители с ядерным оружием могут развернуть в Германии, пишет The Telegraph.

Журналисты отмечают, что кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц после победы его блока Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг призвал Великобританию и Францию расширять ядерную защиту, чтобы получить независимость от президента США Дональда Трампа.

Неназванный французский чиновник сказал изданию, что размещение в Германии истребителей с ядерным вооружением может стать сигналом президенту РФ Владимиру Путину, а также побудить премьер-министра Великобритании Кира Стармера сделать такой же вклад в европейскую безопасность.

"Размещение нескольких французских реактивных истребителей с ядерным оружием в Германии не должно быть сложным и даст серьезное сообщение", — пояснил инсайдер.

Источник издания The Telegraph отметил, что официальный запрос будет возможен, только если американцы выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.

Отмечается также, что президент Франции Эмманюэль Макрон накануне поездки в США для встречи с Дональдом Трампом разговаривал с Фридрихом Мерцем. Во время пресс-конференции в Вашингтоне французский лидер сказал, что мир "не должен быть капитуляцией Украины" и призвал европейских лидеров делать большие взносы в защиту континента.

Ядерное оружие в Европе: что известно

Безопасность Европы долгое время гарантировал размещенный на военной базе в Германии американский арсенал из около 100 ядерных ракет. Силы ядерного сдерживания Франции сейчас не зависят от Североатлантического альянса (НАТО), а ключевой частью оборонной стратегии является британское оружие, пишут журналисты.

Считается, что в арсенале Франции, согласно программе "force de dissuasuasion", имеется около 300 единиц ядерного оружия. Французские ядерные боеголовки могут запускаться с моря и с воздуха. В систему ядерного сдерживания Великобритании Trident входят четыре подводные лодки класса Vanguard. Каждая из них может нести до 16 ядерных ракет.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пригрозил России началом конфликта, если она не придержится условий будущего мирного соглашения.

Кроме того, в интервью по итогам встречи Макрон объяснил, каким он видит план мирных переговоров, и анонсировал завершение боевых действий в ближайшие недели.