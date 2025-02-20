Ядерная угроза на скорости 23 Маха: в США успешно испытали ракету Minuteman III (видео)

Ракета была оснащена специальным телеметрическим оборудованием для сбора данных и пролетела свыше 6 тысяч км, успешно поразив цель.

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Военно-воздушные силы США 19 февраля осуществили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III. Пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в рамках программы регулярных испытаний ядерных сил США, сообщает Army Recognition.

Этот запуск стал частью программы подтверждения надежности и боеготовности стратегических сил ядерного сдерживания Соединенных Штатов. Сообщается, что ракета, оснащенная телеметрическим оборудованием для сбора данных, пролетела 6 760 километров и поразила условную цель на испытательном полигоне имени Рональда Рейгана на Маршалловых Островах.

Командование ВВС США отметило, что данные, собранные во время испытания, помогут в дальнейшей модернизации стратегического арсенала Америки. При этом командир 377-го испытательного подразделения Дастин Хармон подчеркнул важность испытаний для поддержания технического состояния МБР и подготовки к переходу на новую ракету LGM-35A Sentinel.

Minuteman III и перспективы модернизации

Minuteman III остается единственной МБР наземного базирования в арсенале США, дополняя ядерную триаду, состоящую из ракет Trident II (D5) на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков B-2 и B-52.

Принятая на вооружение в 1970 году, ракета Minuteman III стала первой МБР США с возможностью несения многозарядных боеголовок (MIRV). Первоначально она могла нести до трех боеголовок W62 (170 кТ), однако в настоящее время, согласно соглашениям о контроле вооружений, оснащается одной боеголовкой W78 (335 кТ) или W87 (300 кТ).

Основные характеристики Minuteman III:

Масса: 36 030 кг

Длина: 18,3 м

Дальность: до 14 000 км

Скорость в терминальной фазе: до 23 Махов (28 200 км/ч)

Навигационная система: инерциальная (NS-50)

Точность попадания: до 200 м

Обозреватели добавили, что ВВС США продолжают процесс модернизации стратегических сил, готовясь к замене Minuteman III на LGM-35A Sentinel. Ожидается, что новая система достигнет первоначальной боеготовности к 2029 году, а полный переход на нее завершится к середине 2030-х годов.

Напомним, последнее испытание ракеты Minuteman III произошло в июне прошлого года. Военное руководство сообщило, что запуск был запланирован заблаговременно и не связан с текущими событиями на мировой арене.