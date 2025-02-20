Ядерна загроза на швидкості 23 Маха: у США успішно випробували ракету Minuteman III (відео)

Ракета була оснащена спеціальним телеметричним обладнанням для збору даних і пролетіла понад 6 тисяч км, успішно вразивши ціль.

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Військово-повітряні сили США 19 лютого здійснили випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) LGM-30G Minuteman III. Пуск було здійснено з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в рамках програми регулярних випробувань ядерних сил США, повідомляє Army Recognition.

Цей запуск став частиною програми підтвердження надійності та боєготовності стратегічних сил ядерного стримування Сполучених Штатів. Повідомляється, що ракета, оснащена телеметричним обладнанням для збору даних, пролетіла 6 760 кілометрів і вразила умовну ціль на випробувальному полігоні імені Рональда Рейгана на Маршаллових островах.

Командування ВПС США зазначило, що дані, зібрані під час випробування, допоможуть у подальшій модернізації стратегічного арсеналу Америки. При цьому командир 377-го випробувального підрозділу Дастін Хармон наголосив на важливості випробувань для підтримання технічного стану МБР і підготовки до переходу на нову ракету LGM-35A Sentinel.

Minuteman III та перспективи модернізації

Minuteman III залишається єдиною МБР наземного базування в арсеналі США, доповнюючи ядерну тріаду, що складається з ракет Trident II (D5) на підводних човнах і стратегічних бомбардувальників B-2 і B-52.

Прийнята на озброєння 1970 року, ракета Minuteman III стала першою МБР США з можливістю несення багатозарядних боєголовок (MIRV). Спочатку вона могла нести до трьох боєголовок W62 (170 кТ), проте нині, згідно з угодами про контроль озброєнь, оснащується однією боєголовкою W78 (335 кТ) або W87 (300 кТ).

Основні характеристики Minuteman III:

Маса: 36 030 кг

Довжина: 18,3 м

Дальність: до 14 000 км

Швидкість у термінальній фазі: до 23 Махів (28 200 км/год)

Навігаційна система: інерціальна (NS-50)

Точність попадання: до 200 м

Оглядачі додали, що ВПС США продовжують процес модернізації стратегічних сил, готуючись до заміни Minuteman III на LGM-35A Sentinel. Очікується, що нова система досягне початкової боєготовності до 2029 року, а повний перехід на неї завершиться до середини 2030-х років.

Нагадаємо, останнє випробування ракети Minuteman III відбулося в червні минулого року. Військове керівництво повідомило, що запуск був запланований завчасно і не пов'язаний з поточними подіями на світовій арені.