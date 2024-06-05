США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III: деталі запуску

Офіційні особи наголосили, що цей запуск є останнім у серії з понад 300 аналогічних випробувань і був запланований завчасно. Тому він не пов'язаний із поточними подіями на світовій арені.

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Сполучені Штати 4 червня успішно запустили міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Minuteman III з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Запуск ракети без боєголовки скоординували військовослужбовці Командування глобальних ударів ВПС і Космічних сил США, повідомляє пресслужба американських ВПС.

Планове випробування є частиною постійних зусиль із забезпечення надійності та ефективності американських сил ядерного стримування. Повідомляється, що Minuteman III, оснащена одним апаратом, що повертається, успішно пролетіла до наміченої мети в Тихому океані, продемонструвавши свої можливості. Офіційні особи наголосили, що цей запуск, останній у серії з понад 300 подібних випробувань, був запланований завчасно і не пов'язаний з поточними світовими подіями.

"Сьогоднішній успішний запуск підтверджує нашу здатність підтримувати надійні сили ядерного стримування. Поточні випробування гарантують, що наші системи залишаються безпечними, надійними та ефективними у стримуванні загроз", — зазначив представник Космічних сил США полковник Кріс Баркомб.

Запуск ракети Minuteman III

Технічні характеристики

Основні характеристики Minuteman III включають триступеневу твердопаливну ракетну рухову установку, що забезпечує можливість швидкого запуску і дальність дії близько 13 000 кілометрів.

Передові системи наведення гарантують високу точність ураження. Спочатку ракета була оснащена кількома незалежними головними частинами (MIRV), що давало змогу нести до трьох ядерних боєголовок, кожна з яких могла вражати різні цілі. Однак сучасні договори про скорочення озброєнь зменшили цей потенціал.

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За роки експлуатації ракета пройшла кілька модернізацій, включно із системами наведення та управління, щоб зберегти свою ефективність і надійність. Наразі США мають у своєму розпорядженні флот із приблизно 400 ракет Minuteman III, розміщених у підземних шахтах на території кількох штатів.

Роль Minuteman III

Ракета Minuteman III, що є найважливішим компонентом стратегічного арсеналу США з 1970 року, відіграє життєво важливу роль у національній обороні. Вона є частиною ядерної тріади, що включає також балістичні ракети підводних човнів і стратегічні бомбардувальники.

Зброя слугує стратегічним засобом ядерного стримування, гарантуючи, що США здатні відповісти переважною силою на будь-який ядерний напад. Вона забезпечує надійний потенціал другого удару, що важливо для підтримання глобальної стабільності та запобігання ядерному конфлікту.

Нагадаємо, в листопаді минулого року, американським військовим довелося знищити міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Причиною стала "аномалія" — термін, який використовується для позначення будь-якої непередбачуваної події, що сталася під час випробування.