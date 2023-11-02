США знищили балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном: що відомо

У пресслужбі військової бази Ванденберг повідомили, що міжконтинентальну балістичну ракету довелося вивести з ладу через "аномалію".

Related video

У середу, 1 листопада, в рамках випробувального пуску з американської бази космічних сил Ванденберг було знищено міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Про це йдеться на офіційному сайті військової бази.

Неозброєна Minuteman III була виведена з ладу над Тихим океаном за допомогою ракети Space Launch Delta 30. Повідомляється, що причиною стала "аномалія". Цей термін використовується для позначення будь-якої непередбаченої події, що сталася під час випробування.

"Оскільки аномалії можуть виникати з багатьох причин, пов'язаних як із самою платформою, так і з випробувальним обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз", — ідеться в публікації.

Також повідомляють, що для виявлення причини події буде сформовано Групу аналізу запуску, до якої ввійдуть представники Командування глобальних ударів ВПС, 377-ї групи випробувань і оцінки, Управління безпеки SLD 30, Центру ядерної зброї ВПС та інших відомств.

Автори повідомлення також підкреслили, що командування отримує уроки з кожного випробувального пуску.

Нагадаємо, 25 жовтня в Кремлі заявили, що з випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці було випущено міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".

Раніше, 11 жовтня, Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія нібито виявила ознаки того, що США проводять підготовчі роботи до ядерних випробувань на полігоні в Неваді, тому РФ буде змушена відреагувати "дзеркально".