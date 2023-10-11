РФ звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила дзеркальною відповіддю, — ЗМІ

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, США проводять підготовчі роботи до ядерних випробувань на полігоні в Неваді. У Держдепі все заперечують.

Related video

Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в підготовці випробувань ядерної зброї. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише Reuters.

За словами Рябкова, Росія нібито виявила ознаки того, що США проводять підготовчі роботи до ядерних випробувань на полігоні в Неваді. Тому РФ буде змушена відреагувати "дзеркально".

"Тоді виникне зовсім інша ситуація, але відповідальність за це лежить на Вашингтоні", — підкреслив Рябков.

Журналісти зазначили, що зараз Держдума РФ вивчає законопроєкт, який дасть змогу скасувати ратифікацію Москвою договору про заборону ядерних випробувань.

Видання пише, що неназваний представник Держдепу США відкинув заяви Рябкова. За його словами, це лише чергова спроба Кремля збільшити ядерні ризики, а також посилити напруженість у контексті вторгнення військ РФ в Україну.

Джерело повідомило, що США Штати не планують відмовлятися від мораторію на ядерні випробування, ухваленого ще в 1992-му році відповідно до Договору про всеосяжну заборону випробувань. Зазначається, що у Вашингтоні документ підписали, але не ратифікували.

Журналісти зазначили, що у Штатах справді готуються випробування на полігоні в Неваді, однак ідеться про експерименти з використанням матеріалів, що розщеплюються, у кількості, надто малій, щоб спричинити ядерний вибух.

Видання пише, що якщо США і Росія почнуть ядерні випробування, то їхній приклад можуть також наслідувати інші країни. Наприклад, Китай.

Нагадаємо, що 5 жовтня глава Кремля Володимир Путін заявив, що відповідь РФ на ядерну атаку буде смертельною. За його словами, було проведено останнє випробування крилатої ракети з рушійною ядерною установкою глобальної дальності "Буревісник", майже закінчено роботу над надважкою ракетою "Сармат".