Відповіли Росії: США провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III

Американські військові заявляють, що випробування показали готовність ядерних сил США. Їх провели після заяв Росії про масове виробництво аналогічних ракет "Сармат".

16 серпня американські військові заявили про успішне проведення випробувань міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III, повідомляє Reuters.

"Випробування показали готовність ядерних сил США та вселили впевненість у смертоносності й ефективності національних засобів ядерного стримування", — йдеться у заяві Пентагону.

У заяві також сказано, що раніше військові провели приблизно 300 таких випробувань. Чергові не стали результатом якоїсь конкретної глобальної події.

Проте журналісти нагадують, що в 2022 році їх уже двічі відкладали. У квітні випробування скасували, щоб знизити ядерну напруженість у відносинах із Росією під час війни в Україні. У серпні їх вирішили відкласти, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах із Пекіном під час китайської демонстрації сили поблизу Тайваню.

Що таке МБР Minuteman III?

[ + – ] Пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III виробляє компанія Boeing. Вони здатні нести ядерну зброю і є ключовим елементом стратегічного ядерного арсеналу Збройних сил США.

Дальність ракети — приблизно 13 тис. км.

Максимальна швидкість — приблизно 24 тис. км/год.

Ракети запускаються з підземних шахт, керованих пусковими розрахунками.

Що передувало американським випробуванням?

15 серпня глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив про те, що російська держкорпорація зосередилася на виконанні військових замовлень, зокрема на виробництві нової МБР "Сармат". РС-28 "Сармат" є стратегічним ракетним комплексом шахтного базування. Росіяни заявляють, що максимальна дальність польоту ракети становить приблизно 16 тис. км, швидкість сягає 27 махів — майже 33 тис. км/год.

У червні президент РФ Володимир Путін заявив, що перший комплекс "Сармат" надійде на озброєння наприкінці 2022 року, а російські пропагандисти лякають нею Захід, погрожуючи завдати ядерного удару, наприклад, по Великій Британії.