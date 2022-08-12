"Площа вдала": у РФ пригрозили ядерним ударом Великобританії

Володимир Соловйов вкотре закликав завдати ядерного удару по британських островах. За його словами, це країна відповідного розміру для гіперзвукової ядерної ракети "Сармат".

Російський пропагандист Володимир Соловйов висловився з критикою на адресу глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса та вкотре закликав завдати ядерного удару по території Великобританії. Про це повідомляє The Daily Mail.

За словами Соловйова, Захід продовжує нагнітати напруженість. Він послався на слова Бена Воллеса про те, що військові бази в Криму є законною військовою ціллю Києва.

Соловйов закликав до послідовності, зазначивши, що, за такою логікою Великобританії, будь-яка ціль в РФ, швидше за все, вважатиметься британцями законною.

"Це країна відповідної площі для "Сармата", яка на цьому спекулює, — заявив Соловйов. — Один, не шість варіантів HIMARS, всього один "Сармат". І при цьому ще залишиться частина боєголовки", — сказав Соловйов про російську гіперзвукову ядерну ракету., яку в класифікації країн Заходу називають ще "Сатана-2".

За словами пропагандиста, "колективний Захід" вважає, що може не тільки погрожувати "великій Росії", а й знищити її.

Подібні заяви з Росії звучать на тлі того, як російський президент перетрушує керівництво флоту. За деякими даними, Путін звільнив голову Чорноморського флоту Ігоря Осипова після вибухів на авіабазі в Новофедорівці, при цьому керівники російських ВМФ також втратили свій флагман — ракетний крейсер "Москва".

Ракети "Сармат"

Стратегічний ракетний комплекс РС-28 "Сармат" російської розробки, який НАТО класифікує як SS-X-30, є системою шахтного базування п'ятого покоління. Цей РК прийшов на зміну ракетам "Воєвода". Екскерівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявляв, що 50 міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат" мають бути прийняті на бойове чергування в найближчому майбутньому.

[ + – ] Ракета "Сармат"

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами генсека ООН, світ за крок від ядерного знищення, хоча раніше людству неймовірно щастило. Тепер найменше непорозуміння чи прорахунок можуть стати тригерами ядерної катастрофи.

Нагадаємо, що "вікінги" навчають бійців ЗСУ на англійських базах. А глава британського Міноборони Бен Воллес нагадав, що спочатку були дискусії про те, що постачання зброї України можуть вважати провокаційними. Західні країни з більшою обережністю передавали ЗСУ навіть просту вогнепальну зброю. Через пів року вже обговорюється, скільки вертольотів, літаків, MLRS з керованими ракетами і HIMARS отримує Україна.