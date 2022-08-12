"Площадь подходящая": в РФ пригрозили ядерным ударом Великобритании

Владимир Соловьев в очередной раз призвал нанести ядерный удар по британским островам. По его словам, это страна подходящего размера для гиперзвуковой ядерной ракеты "Сармат".

Российский пропагандист Владимир Соловьев высказался с критикой в адрес главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и в очередной раз призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Соловьева, Запад продолжает нагнетать напряженность. Он сослался на слова Бена Уоллеса о том, что военные базы в Крыму — законная военная цель Киева.

Соловьев призвал к последовательности, отметив, что, по такой логике Великобритании, любая цель в РФ, скорее всего, будет считаться британцами законной.

"Это страна подходящей площади для "Сармата", которая на этом спекулирует, — заявил Соловьев. — Один, не шесть вариантов HIMARS, всего один "Сармат". И при этом еще останется часть боеголовки", — сказал Соловьев о российской гиперзвуковой ядерной ракете, которую, в классификации стран Запада, называют еще "Сатана-2".

По словам прпагандиста, "коллективный Запад" думает, что может не только угрожать "великой России", но и уничтожить ее.

Подобные заявления из России звучат на фоне того, как российский президент перетряхивает руководство флота. По некоторым данным, Путин уволил главу Черноморского флота Игоря Осипова после взрывов на авиабазе в Новофедоровке, при этом руководителе российские ВМФ также потеряли свой флагман — ракетный крейсер "Москва".

Ракеты "Сармат"

Стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат" российской разработки, который НАТО классифицирует как SS-X-30, представляет собой систему шахтного базирования пятого поколения. Этот РК пришел на смену ракетам "Воевода". Экс-руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что 50 межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" должны быть приняты на боевое дежурство в обозримом будущем.

[ + – ] Ракета "Сармат".

Ранее Фокус сообщал, что, по словам генсека ООН, мир в шаге от ядерного уничтожения, хотя прежде человечеству невероятно везло. Теперь же малейшее недопонимание или просчет могут стать триггерами ядерной катастрофы.

Напомним, что "викинги" обучают бойцов ВСУ на английских базах. А глава британского Минобороны Бен Уоллес напомнил, что поначалу были дискуссии о том, что поставки оружия Украины могут счесть провокационными. Западные страны с большей осторожностью передавали ВСУ даже простое огнестрельное оружие. Спустя же полгода уже обсуждается, сколько вертолетов, самолетов, MLRS с управляемыми ракетами и HIMARS получает Украина.