Готуються до ядерної війни: "Роскосмос" зосередився на виробництві міжконтинентальних ракет

За словами глави держкорпорації, виконання військових замовлень стало для неї головним пріоритетом.

Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що російська держкорпорація серійно виробляє міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) "Сармат", "Ярс" і "Булава" з різним бойовим оснащенням. За його словами, це стало головним напрямком діяльності корпорації.

Що являє собою МБР "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегічний ракетний комплекс шахтного базування. Довжина ракети 35 м, стартова маса — 208 т, маса, що закидається — 10 т.

Ракета "Сармат" може бути обладнана декількома гіперзвуковими бойовими блоками "Авангард". Планеруючий крилатий бойовий блок "Авангард" може розвивати швидкість близько 27 Махів (Мах — швидкість звуку).

Попередній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у травні пообіцяв, що незабаром у Росії поставлять на бойове чергування 50 важких міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат". Враховуючи це, він порекомендував "ввічливіше розмовляти з Росією" і підкреслив, що в місцях влучення ракет залишаться "великі, дуже глибокі та радіоактивні" вирви.

Наприкінці червня президент РФ Володимир Путін заявив, що перший комплекс "Сармат" війська отримають наприкінці 2022 року.

Ракети "Сармат" російська пропаганда часто використовує для погроз на адресу західних союзників України. Днями пропагандист Володимир Соловйов закликав завдати ядерного удару по території Великобританії. "Це країна відповідної площі для "Сармата", — сказав він. — Один, не шість варіантів HIMARS, лише один "Сармат". І при цьому ще залишиться частина боєголовки".