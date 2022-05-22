У РФ знову погрожують ядерною зброєю та обіцяють поставити на чергування 50 ракет "Сармат"

За словами голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, в місцях влучення ракет стратегічного комплексу залишаться "дуже великі, глибокі та радіоактивні" вирви. Тому він радить "агресорам розмовляти з Росією ввічливіше".

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Найближчим часом у РФ поставлять на бойове чергування 50 важких міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат", повідомляється в Telegram-каналі глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

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Російський чиновник додав до свого посту кадри, ймовірно, залишені вирви від влучення навчального блоку ракети "Сармат" під час випробувань на Камчатському полігоні.

За словами Рогозіна, таких "Сарматів" на озброєнні російської армії незабаром буде майже півсотні. Водночас чиновник пообіцяв у місцях влучення "великі, дуже глибокі та радіоактивні" вирви.

"Залишається лише порадити агресорам розмовляти з Росією ввічливіше", — заявив він.

Ракети "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегічний ракетний комплекс російської ЗС шахтного базування. Довжина ракети 35 м, стартова маса — 208 т, маса, що скидається — 10 т.

У російських ЗС "Сармати" прийшли на зміну радянським ракетам Р-36М "Воєвода". Повідомляють, що в новому ракетному комплексі акцент на доставці вантажу по траєкторіях, які суттєво ускладнюють їхнє знищення.

Раніше Фокус повідомляв, що ракетні війська РФ у 2022 році отримають десятки пускових установок із балістичними ракетами. Називали ракетні комплекси "Авангард", "Сармат" та "Ярс". Також, згідно з планами, в розпорядженні російської армії мають з'явитися ракетоносці та атомний підводний крейсер "Генералісимус Суворов".