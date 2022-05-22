В РФ вновь угрожают ядерным оружием и обещают поставить на дежурство 50 ракет "Сармат"

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в местах попадания ракет стратегического комплекса останутся "очень большие, глубокие и радиоактивные" воронки. Поэтому он советует "агрессорам разговаривать с Россией повежливее".

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В ближайшее время в РФ будут поставлены на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", об этом сообщаеся в Telegram-канале главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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Российский чиновник добавил к своему посту кадры, предположительно оставленные воронкой от попадания учебного блока ракеты "Сармат" во время испытаний на Камчатском полигоне.

По словам Рогозина, таких "Сарматов" на вооружении российской армии в скором времени будет почти полсотни. При этом чиновник пообещал в местах попадания "большие, очень глубокие и радиоактивные" воронки.

"Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", — заявил он.

Ракеты "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс российской ВС шахтного базирования. Длина ракеты 35 м, стартовая масса — 208 т, забрасываемая масса — 10 т.

В российских ВС "Сарматы" пришли на смену советским ракетам Р-36М "Воевода". Сообщается, что в новом ракетном комплексе акцент делается на доставке груза по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение.

Ранее Фокус сообщал, что ракетные войска РФ в 2022 году получат десятки пусковых установок с баллистическими ракетами. Назывались ракетные комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс". Также, согласно планам, в распоряжении российской армии должны появиться ракетоносцы и атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов".