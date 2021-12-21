Ракетные войска РФ в 2022 году получат десятки пусковых установок с баллистическими ракетами

Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах "Авангард", "Сармат" и "Ярс". Также российские войска получат ракетоносцы и атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов".

21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Авангард", "Сармат" и "Ярс" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения РФ в следующем году. Об этом во время итогового заседания коллегии Министерства обороны России во вторник, 21 декабря, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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Глава Минобороны отметил, что задача по перевооружению является приоритетной в 2022 году. Помимо этого министерство планирует поставить в авиационные стратегические ядерные силы два ракетоносца Ту-160М, атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", а в Воздушно-космические силы РФ — пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

[ + – ] Шойгу о перевооружении с 49:29

Как сообщает российский телеканал "Звезда", "Авангард" это стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

[ + – ] Пуск ракеты комплекса "Авангард"

РС-24 "Ярс" представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, которая предназначена для мобильного и шахтного базирования и оснащена маневрирующими ядерными боевыми частями.

[ + – ] Пуск ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк

РС-28 "Сармат" является перспективным ракетным комплексом шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной ракетой. Дальность стрельбы составляет около 18 тысяч километров при массе в 208,1 тонны.

[ + – ] Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"

Напомним, Шойгу также сообщил о создании первого авиационного полка истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Заседания коллегии Минобороны РФ произошло на фоне угрозы вторжения государства-агрессора в Украину, которое, по данным украинской разведки, может произойти уже в январе-феврале 2022 года.