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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ракетні війська РФ у 2022 році отримають десятки пускових установок з балістичними ракетами

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Авангард, Ярс, Сармат, Міноборони РФ, російські війська
Фото: РБК | Російські ракетні війська отримають нові пускові установки з балістичними ракетами

Йдеться про міжконтинентальні балістичні ракети "Авангард", "Сармат" та "Ярс". Також російські війська отримають ракетоносці та атомний підводний крейсер "Генералісимус Суворов".

21 пускова установка з міжконтинентальними балістичними ракетами "Авангард", "Сармат" та "Ярс" заступить на бойове чергування Ракетних військ стратегічного призначення РФ наступного року. Про це під час підсумкового засідання колегії Міністерства оборони Росії у вівторок, 21 грудня, заявив голова оборонного відомства Сергій Шойгу.

Голова Міноборони зазначив, що завдання з переозброєння є пріоритетним у 2022 році. Крім цього, міністерство планує поставити в авіаційні стратегічні ядерні сили два ракетоносці Ту-160М, атомний підводний крейсер "Генералісимус Суворов", а в Повітряно-космічні сили РФ — п'ять дивізійних комплектів зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф".

Шойгу про переозброєння з 49:29

Як повідомляє російський телеканал "Зірка", "Авангард" це стратегічний ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою, який оснащений планувальним гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.

Пуск ракети комплексу "Авангард"

РС-24 "Ярс" є міжконтинентальною балістичною ракетою, яка призначена для мобільного і шахтного базування і оснащена маневреними ядерними бойовими частинами.

Пуск ракети "Ярс" з космодрому Плесецьк

РС-28 "Сармат" є перспективним ракетним комплексом шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною ракетою. Дальність стрільби становить близько 18 тисяч кілометрів при масі 208,1 тонн.

Ракетний комплекс стратегічного призначення "Сармат"

Нагадаємо, Шойгу також повідомив про створення першого авіаційного полку винищувачів МіГ-31К, оснащених гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Засідання колегії Міноборони РФ відбулося на фоні загрози вторгнення держави-агресора в Україну, яке, за даними української розвідки, може статися вже у січні-лютому 2022 року.