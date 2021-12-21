Ракетні війська РФ у 2022 році отримають десятки пускових установок з балістичними ракетами

Йдеться про міжконтинентальні балістичні ракети "Авангард", "Сармат" та "Ярс". Також російські війська отримають ракетоносці та атомний підводний крейсер "Генералісимус Суворов".

21 пускова установка з міжконтинентальними балістичними ракетами "Авангард", "Сармат" та "Ярс" заступить на бойове чергування Ракетних військ стратегічного призначення РФ наступного року. Про це під час підсумкового засідання колегії Міністерства оборони Росії у вівторок, 21 грудня, заявив голова оборонного відомства Сергій Шойгу.

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Голова Міноборони зазначив, що завдання з переозброєння є пріоритетним у 2022 році. Крім цього, міністерство планує поставити в авіаційні стратегічні ядерні сили два ракетоносці Ту-160М, атомний підводний крейсер "Генералісимус Суворов", а в Повітряно-космічні сили РФ — п'ять дивізійних комплектів зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф".

[ + – ] Шойгу про переозброєння з 49:29

Як повідомляє російський телеканал "Зірка", "Авангард" це стратегічний ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою, який оснащений планувальним гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.

[ + – ] Пуск ракети комплексу "Авангард"

РС-24 "Ярс" є міжконтинентальною балістичною ракетою, яка призначена для мобільного і шахтного базування і оснащена маневреними ядерними бойовими частинами.

[ + – ] Пуск ракети "Ярс" з космодрому Плесецьк

РС-28 "Сармат" є перспективним ракетним комплексом шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною ракетою. Дальність стрільби становить близько 18 тисяч кілометрів при масі 208,1 тонн.

[ + – ] Ракетний комплекс стратегічного призначення "Сармат"

Нагадаємо, Шойгу також повідомив про створення першого авіаційного полку винищувачів МіГ-31К, оснащених гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Засідання колегії Міноборони РФ відбулося на фоні загрози вторгнення держави-агресора в Україну, яке, за даними української розвідки, може статися вже у січні-лютому 2022 року.