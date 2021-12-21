Повітряно-космічні війська РФ отримали авіаполк МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал"

Винищувачі-перехоплювачі з цим ракетним комплексом можуть вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів.

Повітряно-космічні сили Російської Федерації отримали перший авіаційний полк винищувачів МіГ-31К, оснащених гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Про це під час підсумкового засідання колегії Міністерства оборони Росії у вівторок, 21 грудня, заявив голова оборонного відомства Сергій Шойгу.

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"Сформовано окремий авіаційний полк, озброєний літаками МіГ-31К з гіперзвуковою ракетою "Кинжал"", — сказав міністр оборони Росії.

[ + – ] Шойгу про авіаполк МіГ-31К з 28:00

МіГ-31 це двомісний надзвуковий бойовий літак-перехоплювач далекого радіусу дії. Його швидкість може досягати двох Махів (Мах – швидкість звуку, майже 1200 км/год – ред.). Винищувач призначений для протидії авіарозвідці, бомбардувальникам та цілям, що розташовані на низькій висоті. Як повідомляє російське агентство "Інтерфакс", апарат може одночасно завдавати удару по 6 і супроводжувати до 10 повітряних цілей.

МіГ-31К є комплексом з гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він був створений на базі модернізованого винищувача МіГ-31 та здатний вражати цілі на відстані понад 2 тис. кілометрів. Російські військові стверджують, що ракети здатні обійти чинні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, раніше французька редакція видання Forbes повідомила, що якщо президент РФ Володимир Путін дасть команду на вторгнення в Україну, то українська авіація буде практично безсилою проти винищувачів держави-агресора.

У свою чергу українська розвідка поділилася даними, згідно з якими Росія може спробувати вторгнення в січні-лютому 2022 року.