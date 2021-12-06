"Застарілі та виснажені": Українські ВПС не зможуть запобігти вторгненню авіації РФ, — Forbes

Україна за часи незалежності не придбала жодного бойового літака, через що Росія має перевагу у вигляді винищувачів 4++ і 5 поколінь.

Росія стягнула біля українських кордонів майже стотисячне військо. Якщо президент РФ Володимир Путін дасть команду на атаку, то українська авіація буде практично безсилою проти них. Про це повідомляє французький відділ Forbes.

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Повідомляється, що Росія має суттєву перевагу над українською бойовою авіацією. Москва має нові винищувачі 5 покоління Су-57, нові Су-34, МіГ-35 і Су-35. Водночас українські ВПС мають лише 125 літаків, серед них Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27. Всі вони були успадковані від СРСР, а за 30 років не було придбано жодного штурмовика чи бойового літака. Вони застарілі та виснажені.

У той самий час Росія здатна розгорнути цільові авіаційні групи чисельністю до 500 літаків.

"Ми перестали інвестувати в наше майбутнє та створили передумови для виникнення критичної ситуації, яка полягає в необхідності масового та майже одночасного переозброєння ВПС на сучасні зразки", — заявляють у Міноборони України.

Тому перед Україною стоїть виклик у придбанні винищувачів. В Україні озвучують плани щодо заміни бойової авіації в межах стратегічного документа на 2035 рік. Проте, як пишуть у виданні, першу партію із 6-12 літаків мають закупити до 2023 року. Для цього вже у 2022 році має бути підписаний контракт, але поки що немає навіть тендеру.

Нагадаємо, на першому етапі програми планується придбання винищувачів 4++ покоління, після чого ВПС України розглядають питання переходу на літаки 5 покоління.

Раніше командувач ВПС України заявляв, що за 10 років узагалі не залишиться на чому літати. З часів незалежності військові ще жодного разу не отримували нових літаків.