У ВПС України хочуть отримати американські винищувачі F-35 (відео)

На першому етапі програми планується закупівля винищувачів покоління 4++, після чого можливий перехід на 5 покоління літаків.

Командувач Військово-повітряних сил України Сергій Дроздов під час презентації програми розвитку ВВС озвучив плани про заміну льотного автопарку. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

За словами Дроздова, на першому етапі програми планується придбання винищувачів типу Gripen JAS39 і F-15. Це винищувачі покоління 4++.

"Надалі з поглибленням відносин з країнами-партнерами планується перехід на сучасний літак 5 п'ятого покоління F-35", — заявив командувач ВПС.

У найближчі 10 років Військово-повітряні сили будуть змушені вивести з озброєння основні зразки бойової техніки, які нині перебувають на озброєнні. При цьому загрози коштують не перед Повітряними силами, а перед всією країною.

Дроздов також заявляє про необхідність створення окремої державної програми із заміни парку тактичної авіації, оскільки коштів з оборонного бюджету України недостатньо.

Згідно Візії-2035 тендер на новий багатофункціональний літак повинні оголосити протягом 2021-2022 років. Зазначимо, зараз в Україні використовуються винищувачі Су і МіГ різних модифікацій 4 і 3 покоління.

F-35 Lightning II — винищувач 5 покоління, розроблений компанією Lockheed Martin на замовлення Міноборони США. Вартість, залежно від модифікації, варіюється від 83,4 млн доларів до 108,1 млн. Найбільшим оператором є США, на озброєнні перебуває 2443 винищувача.

Максимальна швидкість з форсажем — 1906 км/год;

Крейсерська швидкість — 850 км\год;

Бойовий радіус — 1000 км;

Здатний переносити ядерний заряд;

Екіпаж — 1 людина;

Дальність польоту — 2200 км.

Нагадаємо, ВМС України отримає перші ракетні комплекси "Нептун" протягом березня. Зазначимо, що з січня 2021 відновили експлуатацію транспортного літака Ан-26.

Раніше командувач ВПС України заявляв, що через 10 років взагалі не залишиться на чому літати. З часів незалежності військові ще жодного разу не отримували нових літаків.