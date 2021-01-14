Впервые после катастрофы под Харьковом ВВС Украины возобновили эксплуатацию Ан-26

На время проведения следствия эксплуатацию Ан-26 приостанавливали.

Экипаж Бориспольской транспортной бригады, состоящий из летчиков 1-го класса, мастеров и инструкторов провел первый полет в этом году, — передает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

По плану боевой подготовки заданием командирских учебно-тренировочных полетов является проверка навыков пилотирования именно управляющим составом авиационной бригады.

Для обеспечения полетов были задействованы командиры наземных подразделений и начальники соответствующих групп и служб. Во время проведения полетов, планируется поэтапная проверка всего летного состава бригады.

Основное задание нынешних учений – пилотирование с одним выключенным двигателем, а другим – дросселированным.

Всего на службе в Воздушных силах ВСУ состоит 53 самолета модели Ан-26 и его модификаций. Самому старому борту 49 лет, а самому новому – 35.

Ан-26 – турбовинтовой военно-транспортный самолет. Его разработали и производили на заводах "Антонов" в период с 1969 по 1986 годы. За все годы эксплуатации случилось 3 крушения самолета.

Напомним, 26 сентября на трассе Харьков-Чугуев произошло падение самолета Ан-26 ВВС Украины. В результате катастрофы погибло 25 курсантов, один член экипажа выжил. После трагедии ГБР инициировало проверку всех самолетов Ан-26, состоящих на вооружении. На время следствия начальника Харьковского университета Воздушных сил отстранили. Командующему Воздушных сил вручили подозрение. Также арестовали руководителя полетов военной части Александра Жука.