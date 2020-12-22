Арестован руководитель полетов Александр Жук, подозреваемый в деле о катастрофе Ан-26

Жука закрыли в СИЗО без возможности выйти под залог.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука.

Как передает "Интерфакс", ссылаясь на комментарий пресс-службы ГБР, Жука подозревают в причастности к катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом в Харьковской области.

"Руководителю полетов избрана мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога", – сообщили в пресс-службе ГБР.

Это уже второй подозреваемый по делу крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом. Ранее во вторник, 22 декабря Киевский Печерский суд взял под стражу отстраненного от служебных обязанностей командира находящейся в Чугуеве воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова.

Последнего подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что, возможно, послужило причиной крушения самолета АН-26 в конце сентября этого года, когда погибли 26 военнослужащих, и только один из пассажиров выжил.

Напомним, 18 декабря, ГБР сообщило о подозрении в халатности по делу о катастрофе самолета Ан-26 лично самому командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. На эту новость Дроздов отреагировал, пожаловавшись, что еще до приговора суда формируется негативное общественное мнение в отношении всех фигурантов дела.