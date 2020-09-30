Единственный выживший в катастрофе Ан-26 дал первое интервью

Курсант Вячеслав Золочевский – е динственный переживший крушение Ан-26 под Чугуевом рассказал, что выжил благодаря тому, что попал под фюзеляж самолета.

Вячеслав Золочевский, курсант третьего курса Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба, единственный, кому удалось пережить падение самолета Ан-26 в пятницу, 25 сентября. Еще 26 человек, среди которых 7 членов экипажа и 19 курсантов, погибли.

Золочевский находится на реабилитации в харьковской больнице, откуда и дал свое первое интервью журналистам ТСН. Курсант рассказал, что полет проходил нормально, ничего необычного он не замечал. А потом внезапно очнулся в уже горящем самолете.

Фото: скриншот из видео ТСН

"Был резкий крен, и я полетел, ударился головой. Я был в отключке", – рассказал молодой человек журналистам.

Когда Золочевский пришел в себя, он был под фюзеляжем. Вероятно, именно это и спасло курсанта от сильных ожогов, и он смог выбраться наружу. Курсант говорит, что пытался спасти своего друга, но тело того загорелось, и а в одиночку Вячеслав с огнем справиться не смог.

Вячеслав Золочевский пока не решил, продолжит ли учебу в университете воздушных сил. Пока что врачи говорят, что надолго парень в больнице не останется, но впереди его ждут месяцы реабилитации.

Напомним, 29 сентября в Харькове состоялось прощание с погибшим курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.