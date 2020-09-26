Гибель курсантов в Ан-26 под Харьковом

Найдены тела всех погибших в катастрофе АН-26: 25 человек

Найдены тела всех погибших в катастрофе АН-26: 25 человек

Фото: ГСЧС

ГСЧС Украины окончательно подтвердила гибель 26 человек. Один курсант тяжело травмирован и находится в больнице.

По состоянию на 12:15 26 сентября, на месте катастрофы АН-26 в Харьковской области найдены тела 25 человек. Еще один курсант скончался в больнице. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как известно, изначально были найдены живыми 2 курсанта, но один из них скончался в больнице Харькова. Одного курсанта, который должен был лететь в самолете, к полету не допустили.  Командование уточняет, что на борту самолета находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. 

По предварительной информации, учебный вылет совершали курсанты 2-го и 4-го курсов.