Годовщина аварии с вертолетом в Броварах: в Киеве почтили память жертв (фото, видео)

На Байковом кладбище состоялась церемония возложения цветов. Затем настоятель ПЦУ Митрополит Эпифаний провел в Софийском соборе памятную панихиду по погибшим.

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В Киеве 18 января почтили память жертв авиакатастрофы в Броварах, унесшей жизни руководства Министерства внутренних дел Украины, работников ведомства, членов экипажа и четырех гражданских. Об этом сообщил департамент коммуникации МВД Украины 18 января.

Мероприятие состоялось в годовщину трагедии. В нем приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, главы центральных органов исполнительной власти системы МВД, а также родственники и знакомые погибших.

Стефанчук в Клименко почтили память жертв крушения вертолета Фото: МВД Украины

Коллеги и близкие погибших собрались на кладбище Фото: МВД Украины

В Киеве почтили память погибших Фото: МВД Украины

На Байковом кладбище состоялась церемония возложения цветов Фото: МВД Украины

Сообщается, что на Байковом кладбище, где похоронены работники и руководство МВД, состоялась церемония возложения цветов. Затем настоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний провел в Софийском соборе памятную панихиду по погибшим.

В Софийском соборе прошла памятная панихида . Фото: МВД Украины

Панахида по погибшим Фото: МВД Украины

Игорь Клименко в своем Telegram-канале напомнил, что год назад авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками министерства.

"Это невосполнимая потеря для близких. Колоссальная потеря для государства. Навеки в нашей памяти", — отметил Клименко.

Руслан Стефанчук также почтил память погибшего Дениса Монастырского на своей странице в Facebook.

"Уже один год, как тебя нет… Еще один год, как мы боремся… И я знаю, что мы победим. И я верю, что ты будешь знать об этом. Потому что в этой победе будет и твоя заслуга", — написал Стефанчук.

О трагедии также высказался главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

"Мы потеряли профессиональных людей, преданных Украине. Денис и Евгений с первых дней российского полномасштабного вторжения продемонстрировали смелость, быструю реакцию и полное понимание ситуации. Во многом именно благодаря им врагу не удалось реализовать свои планы", — говорится в публикации.

Годовщина трагедии в Броварах

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Напомним, 18 января руководство Министерства внутренних дел Украины погибло в результате падения вертолета в Броварах. Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, замминистра Евгений Енин, и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Место крушения вертолета Фото: Соцсети

21 января в Киеве состоялась церемония прощания с руководителями Министерства внутренних дел Украины, погибшими во время крушения вертолета в Броварах.

Церемония прощания с руководством МВД в Украинском доме в Киеве Фото: РБК-Украина

Пресс-служба Государственного бюро расследований 27 ноября сообщила о завершении изучения обстоятельств крушения вертолета в Броварах. По данным следствия, из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте.