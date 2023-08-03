Гибель руководства МВД: в ГБР нашли виновных в авиакатастрофе в Броварах (фото, видео)

Экипаж вылетел по маршруту во время неблагоприятных погодных условий и не имея необходимых сертификатов и соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях. Чиновники, отвечавшие за безопасность полетов, не отменили вылет.

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, который потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщили в ГБР.

"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", — говорилось в сообщении.

Следователи ГБР поминутно воссоздали день авиакатастрофы, в частности, расшифровав "черные ящики". Таким образом установлено, визит руководства МВД в Харьковскую и Днепропетровскую области был запланирован в январе этого года. Чиновники ГСЧС привлекли к полету вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Также во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по маршруту запланированного движения, в частности о неблагоприятных погодных условиях над Броварами. В свою очередь у экипажа не было необходимых сертификатов и соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях. Зато чиновники, ответственные за безопасность полетов, не отменили и не перенесли запланированный вылет.

Поэтому о подозрении сообщили начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместителю командира по летной подготовке, командиру авиационной эскадрильи, начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Реконструкция трагического маневра вертолета

По сообщению Офиса генпрокурора, должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Также о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщено начальнику службы безопасности полетов этого отряда.

Отметили, что в день катастрофы вертолет был вынужден лететь на предельно низкой высоте (ниже, чем высота зданий на маршруте движения). Увидев препятствие, командир экипажа начал выполнять маневр облета, резко поднялся вверх и потерял ориентировку в пространстве. В результате чего столкнулся с землей во время завершения маневра. При падении вертолет повредил детсад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС Украины, на борту которого находились представители МВД, в частности его глава Денис Монастырский. В результате авиакатастрофы погибли девять работников МВД и пятеро жителей города, в том числе ребенок.

31 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в деле об авиакатастрофе в Броварах следствие отвергло версии, связанные с диверсией и посягательством на жизнь государственных деятелей.