Погиб глава МВД Монастырский: сколько покушений пережили топ-чиновники Украины после начала войны с РФ

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет с топ-чиновниками Министерства внутренних дел Украины. Причины трагедии будут устанавливаться специальной комиссией и на это может уйти не один день. Однако советник главы МВД Геращенко и ряд журналистов не исключили вероятности диверсии. Фокус решил вспомнить количество покушений на украинских высших должностных лиц после начала полномасштабной войны с РФ.

В результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович, которые находились на борту летательного аппарата.

Вертолет упал возле многоэтажного жилого дома и детского сада. По последним данным, известно о 16 погибших, среди них есть дети.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и выполнял "некоторые задачи". В Офисе президента утверждали, что Монастырский направлялся в одну из горячих точек.

Спикер Командования Воздушных сил Игнат также сообщал, что будет сформирована государственная комиссия, которой поручат изучить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах. По словам офицера, о причинах падения вертолета пока говорить рано. Игнат отдельно предупредил, что расследование крушения, в результате которого погибло руководство МВД, может затянуться на несколько недель.

Советник главы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, заявлял, что авиакатастрофа в Броварах могла произойти по вине пилота, неисправности техники или из-за диверсии.

"Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", — отмечал советник главы МВД.

Некоторые журналисты и пользователи соцсетей также не исключили вероятности диверсии, которая привела к гибели руководства министерства. В связи с этим Фокус решил вспомнить количество покушений на высших государственных должностных лиц после начала полномасштабной фазы войны.

Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушений

Публицист Крис Уиппл в книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Борьба всей его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена), которая вышла 17 января этого года, пишет о 12 покушениях на президента Украины Владимира Зеленского после 24 февраля 2022 года.

Писатель ссылается на информацию об итогах визита в Киев главы американского разведуправления (ЦРУ) Уильяма Бернса.

[ + – ] Байден поручил Бернсу предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров" Фото: Getty Images

"Байден поручил Бернсу предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров". Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил и отрезвился от этой новости", — цитировало британское издание Independent фрагмент книги.

Как отметил Уиппл, минимум 2 попытки покушения удалось предотвратить благодаря американским разведданным. Президент Украины, как указывает автор, не верил в полномасштабное нападение РФ и утверждал, что предупреждения Штатов сеют панику среди украинцев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в марте прошлого года подтверждал более десяти попыток покушения на главу государства. В ОП постоянно получали информацию о ДРГ, которые хотели проникнуть в правительственный квартал, но благодаря мощной сети разведки их ликвидировали на подходах, говорил советник.

"Вагнеровцы" готовили покушение на премьера Дениса Шмыгаля

Наемники из российской "группировки Вагнер" планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля, сказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в интервью CNN 26 марта 2022 года.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это была их цель, некоторых безуспешно отправили для этого в Украину", – отметил он.

[ + – ] "Вагнеровцы" готовили покушение на Дениса Шмыгаля Фото: Кабмин

Доказательства покушения "вагнеровцев" передали в Международный уголовный суд. Украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, некоторых ликвидировали.

Диверсанты из российского ГРУ хотели убить Буданова и Резникова

По информации СБУ, диверсанты, курируемые главным разведуправлением генштаба РФ, планировали убийство министра обороны Алексей Резникова и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2022 года сообщили о поимке членов данной ДРГ. За убийство каждого чиновника россияне предлагали от 100 до 150 тысяч долларов. В состав группы вошел житель Луганска, воевавший за террористов "ЛНР".

Глава СБУ Василий Малюк в декабре прошлого года рассказал о фотоимитации якобы совершенного убийства должностных лиц и отправки ее в Россию. Вражеские спецслужбы заплатили своему "агенту" $100 тыс.

Исполнителя покушения на Буданова и Резникова, по словам Малюка, задержали на въезде в Украину — он хотел попасть через третью страну.

