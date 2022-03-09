На Зеленского покушались уже более десяти раз, - Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, с этой целью вражеские ДРГ пытались проникнуть в правительственные здания.

На жизнь президента Владимира Зеленского уже покушались более десяти раз, а не два-три раза, как об этом сообщали за границей. Об этом заявил член делегации Украины в переговорах с РФ, советник главы ОП Михаил Подоляк, передает УП.

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"Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки", — заявил Подоляк.

Некоторые детали советник главы ОП не стал разглашать в целях безопасности.

"Западные разведки правильно говорят, что главная цель для г-на Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны" , – добавил чиновник.

Напомним, ранее британское издание The Times писало о трех покушениях на президента Владимира Зеленского. Кроме главы государства Кремль приказал ликвидировать еще нескольких топ-чиновников — среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Отметим, Британия согласилась эвакуировать Владимира Зеленского из Украины, если он об этом попросит.