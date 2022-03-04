Спецслужбы за неделю предотвратили три покушения на Зеленского, — The Times
Бойцы ЧВК "Вагнер" и спецназа Чеченской Республики, по данным журналистов, получили список из 24 фамилий, которых Кремль поручил ликвидировать. В перечне — Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Виталий и Владимир Кличко, а также другие топ-чиновники.
За последнюю неделю украинские спецслужбы предотвратили как минимум три покушения на главу государства Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Times, ссылаясь на свои источники.
Как утверждают журналисты, покушения на президента Украины Владимира Зеленского готовили бойцы из ЧВК "Вагнер" и спецназа Чеченской Республики. По данным инсайдеров, убийцам осуществить свои планы помешали некоторые сотрудники ФСБ России, которые проинформировали официальный Киев о спецоперациях.
Издание The Times также утверждает, что в столице Украины находятся до 400 агентов "Вагнера", которые после начала полномасштабного вторжения получили "список для ликвидации", в котором указано 24 фамилий, среди которых был Владимир Зеленский.
"Они бы отправились туда (в Киев — ред.) с очень громкой миссией, которую россияне отрицали бы — обезглавливание главы государства — это огромная миссия. С точки зрения влияния на суверенную политику России, это, возможно, самая большая миссия, которую они выполняли до сих пор. Это оказало бы большое влияние на ход войны", — продолжили инсайдеры в общении с журналистами.
В своей публикации The Times отмечает, что группа "вагнеровцев" прибыла в Украину за пять недель до начала полномасштабного вторжения, а за проведение спецоперации по ликвидации топ-украинцев бойцам предложили "огромную сумму".
"В список попали также премьер-министр Украины, весь кабинет министров, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. План был сорван после того, как данные достигли высших эшелонов украинского правительства в субботу утром, что вынудило объявить 36-часовой жесткий комендантский час, приказав всем находиться в помещениях, чтобы солдаты могли прочесать улицы в поисках российских диверсантов", — подытожили журналисты.
Напомним, 4 марта Владимир Зеленский в ходе нового видеообращения призвал страны Запада ввести новые санкции против России из-за обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре. Глава государства также выступил за введение бесполетной зоны над Украиной и предупредил, что авария на ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя обстрелы Запорожской АЭС, назвал президента России Владимира Путина ядерным маньяком и призвал страны Запада остановить Кремль.