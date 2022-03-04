Спецслужбы за неделю предотвратили три покушения на Зеленского, — The Times

Бойцы ЧВК "Вагнер" и спецназа Чеченской Республики, по данным журналистов, получили список из 24 фамилий, которых Кремль поручил ликвидировать. В перечне — Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Виталий и Владимир Кличко, а также другие топ-чиновники.

За последнюю неделю украинские спецслужбы предотвратили как минимум три покушения на главу государства Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Times, ссылаясь на свои источники.

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Как утверждают журналисты, покушения на президента Украины Владимира Зеленского готовили бойцы из ЧВК "Вагнер" и спецназа Чеченской Республики. По данным инсайдеров, убийцам осуществить свои планы помешали некоторые сотрудники ФСБ России, которые проинформировали официальный Киев о спецоперациях.

Издание The Times также утверждает, что в столице Украины находятся до 400 агентов "Вагнера", которые после начала полномасштабного вторжения получили "список для ликвидации", в котором указано 24 фамилий, среди которых был Владимир Зеленский.

"Они бы отправились туда (в Киев — ред.) с очень громкой миссией, которую россияне отрицали бы — обезглавливание главы государства — это огромная миссия. С точки зрения влияния на суверенную политику России, это, возможно, самая большая миссия, которую они выполняли до сих пор. Это оказало бы большое влияние на ход войны", — продолжили инсайдеры в общении с журналистами.

В своей публикации The Times отмечает, что группа "вагнеровцев" прибыла в Украину за пять недель до начала полномасштабного вторжения, а за проведение спецоперации по ликвидации топ-украинцев бойцам предложили "огромную сумму".

"В список попали также премьер-министр Украины, весь кабинет министров, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. План был сорван после того, как данные достигли высших эшелонов украинского правительства в субботу утром, что вынудило объявить 36-часовой жесткий комендантский час, приказав всем находиться в помещениях, чтобы солдаты могли прочесать улицы в поисках российских диверсантов", — подытожили журналисты.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский в ходе нового видеообращения призвал страны Запада ввести новые санкции против России из-за обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре. Глава государства также выступил за введение бесполетной зоны над Украиной и предупредил, что авария на ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя обстрелы Запорожской АЭС, назвал президента России Владимира Путина ядерным маньяком и призвал страны Запада остановить Кремль.