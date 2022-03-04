Спецслужби за тиждень запобігли трьом замахам на Зеленського, — The Times

Бійці ПВК "Вагнер" і спецназу Чеченської Республіки, за даними журналістів, отримали список із 24 прізвищ, яких Кремль доручив ліквідувати. У переліку — Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Віталій і Володимир Кличко, а також інші топчиновники.

За останній тиждень українські спецслужби запобігли як мінімум трьом замахам на главу держави Володимира Зеленського. Про це пише британське видання The Times, посилаючись на свої джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як стверджують журналісти, замахи на президента України Володимира Зеленського готували бійці з ПВК "Вагнер" і спецназу Чеченської Республіки. За даними інсайдерів, убивцям здійснити свої плани завадили деякі співробітники ФСБ Росії, які поінформували офіційний Київ про спецоперації.

Видання The Times також стверджує, що в столиці України перебувають до 400 агентів "Вагнера", які після початку повномасштабного вторгнення отримали "список для ліквідації", в якому зазначено 24 прізвища, серед яких був Володимир Зеленський.

"Вони б вирушили туди (в Київ — ред.) з дуже гучною місією, яку б росіяни заперечували — знеголовлення глави держави — це величезна місія. З погляду впливу на суверенну політику Росії, це, можливо, найбільша місія, яку вони виконували досі. Це мало б великий вплив на хід війни", — продовжили інсайдери у спілкуванні з журналістами.

У своїй публікації The Times зазначає, що група "вагнерівців" прибула в Україну за п'ять тижнів до початку повномасштабного вторгнення, а за проведення спецоперації з ліквідації топукраїнців бійцям запропонували "величезну суму".

"До списку потрапили також прем'єр-міністр України, весь кабінет міністрів, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир. План був зірваний після того, як дані досягли вищих ешелонів українського уряду в суботу вранці, що змусило оголосити 36-годинну жорстку комендантську годину, наказавши всім перебувати у приміщеннях, щоб солдати могли прочесати вулиці у пошуках російських диверсантів", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський під час нового відеозвернення закликав країни Заходу ввести нові санкції проти Росії через обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава держави також виступив за введення безпольотної зони над Україною та попередив, що аварія на ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи обстріл Запорізької АЕС, назвав президента Росії Володимира Путіна ядерним маніяком і закликав країни Заходу зупинити Кремль.