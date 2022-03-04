"Зупиніть ядерного маніяка": Стефанчук попередив про катастрофу через обстріл ЗАЕС

За словами речника Верховної Ради, обстріли ЗАЕС свідчать про необхідність запровадження безпольотної зони над Україною, що дозволить захистити не лише українців, а й мешканців інших країн.

Російські окупанти намагаються спровокувати катастрофу світового масштабу, обстрілюючи Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це заявив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у відеозверненні, яке було опубліковано 4 березня.

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За його словами, Москва поставила мир на межу ядерного армагеддону, спеціально обстрілюючи Запорізьку АЕС в Енергодарі.

"Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Але Запорізька АЕС у рази потужніша та небезпечніша, ніж Чорнобиль. Це все свідчить про те, що злочини Володимира Путіна досягли світового масштабу та загрожують існуванню Європи, а може, й усього світу", — продовжив спікер Верховної Ради.

Стефанчук не сумнівається, що обстріл ЗАЕС в Енергодарі наочно свідчить про необхідність запровадження безпольотної зони над Україною. Спікер додав, що подібні заходи захистять не лише українців, а й мешканців інших країн світу.

"Зупиніть ядерного маніяка!" — додав Стефанчук у новому відеозверненні.

[ + – ] Стефанчук попередив про ядерну катастрофу після обстрілу ЗАЕС

Нагадаємо, увечері 3 березня колона російських військ вирушила до ЗАЕС, яка розташована в Енергодарі. Мер міста Дмитро Орлов попереджав, що в населеному пункті перебуває до 100 одиниць техніки окупантів.

Через обстріл і пожежу на ЗАЕС президент України Володимир Зеленський звернувся до світу й закликав не допустити ядерну катастрофу. Вранці 4 березня з'явилася інформація про те, що пожежа на Запорізькій АЕС була загашена, а майданчик навколо атомної станції перебуває під контролем окупаційних військ.