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"Зупиніть ядерного маніяка": Стефанчук попередив про катастрофу через обстріл ЗАЕС

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Стефанчук Запорізька АЕС ЗАЕС Енергодар обстріл ядерна катастрофа окупанти
Стефанчук закликав запобігти ядерній катастрофі після обстрілу ЗАЕС

За словами речника Верховної Ради, обстріли ЗАЕС свідчать про необхідність запровадження безпольотної зони над Україною, що дозволить захистити не лише українців, а й мешканців інших країн.

Російські окупанти намагаються спровокувати катастрофу світового масштабу, обстрілюючи Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це заявив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у відеозверненні, яке було опубліковано 4 березня.

За його словами, Москва поставила мир на межу ядерного армагеддону, спеціально обстрілюючи Запорізьку АЕС в Енергодарі.

"Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Але Запорізька АЕС у рази потужніша та небезпечніша, ніж Чорнобиль. Це все свідчить про те, що злочини Володимира Путіна досягли світового масштабу та загрожують існуванню Європи, а може, й усього світу", — продовжив спікер Верховної Ради.

Стефанчук не сумнівається, що обстріл ЗАЕС в Енергодарі наочно свідчить про необхідність запровадження безпольотної зони над Україною. Спікер додав, що подібні заходи захистять не лише українців, а й мешканців інших країн світу.

"Зупиніть ядерного маніяка!" — додав Стефанчук у новому відеозверненні.

Стефанчук попередив про ядерну катастрофу після обстрілу ЗАЕС

Нагадаємо, увечері 3 березня колона російських військ вирушила до ЗАЕС, яка розташована в Енергодарі. Мер міста Дмитро Орлов попереджав, що в населеному пункті перебуває до 100 одиниць техніки окупантів.

Через обстріл і пожежу на ЗАЕС президент України Володимир Зеленський звернувся до світу й закликав не допустити ядерну катастрофу. Вранці 4 березня з'явилася інформація про те, що пожежа на Запорізькій АЕС була загашена, а майданчик навколо атомної станції перебуває під контролем окупаційних військ.