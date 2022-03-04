Пожежа на Запорізькій АЕС згашена, майданчик навколо станції захоплений військами РФ

Держінспекція ядерного регулювання заявила, що всі енергоблоки АЕС зберігають цілісність та перебувають у працездатному стані.

Українські рятувальники ліквідували спалах на території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, який розпочався після обстрілу об'єкту російськими військами. Радіаційне тло на об'єкті в нормі. Майданчик навколо станції зайнятий силами РФ. Про це в п'ятницю, 4 березня, повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України

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"Станом на 06:20 силами підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. Інформація про загиблих і травмованих відсутня", — йдеться у повідомленні.

За даними інспекції, енергоблоки АЕС зберігають цілісність. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено облаштування реакторного відділення на енергоблоці №1, проте це не вплинуло на його безпеку.

"Системи й елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться у працездатному стані. Зміна радіаційного стану на цей час не зафіксована", — додали у відомстві.

Інспекція також навела дані про стан енергоблоків ЗАЕС:

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№2, 3: відключені від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок №4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: розхолодження ядерних установок.

У той же час відомство вказало, що наразі майданчик ЗАЕС захоплений військами РФ, але персонал станції продовжує роботу.

Зі свого боку Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запустило в цілодобовому режимі Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій через інцидент на АЕС в Енергодарі.

Нагадаємо, вночі 4 березня президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням щодо пожежі на ЗАЕС. За словами глави держави, дії російських військ можуть призвести до глобальної катастрофи, через яку знадобиться евакуювати всю Європу.

Раніше ми писали, що російські військові просили пустити їх до ЗАЕС, щоб вони могли зробити фото та звітувати начальству про захоплення стратегічного об'єкта.