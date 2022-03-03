Російські військові просять пустити їх на Запорізьку АЕС, щоб "зробити фото для начальства"

Глава "Енергоатому" розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС. Підходи до найбільшої атомної станції в Європі заблоковані.

Жителі Енергодару Запорізької області та працівників компанії "Енергоатом" заблокували дороги, щоб не пустити російські війська до міста та на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). При цьому окупанти вмовляють людей пустити їх на об'єкт, щоб вони могли сфотографуватися на тлі, надіслати звіт начальству про "захоплення" та залишити територію. Про це в телеграм-каналі повідомив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами начальника "Енергоатому", мешканці міста та співробітники атомної станції створили в місті блокпост, де поставили важкі вантажні машини, заблокувавши агресору проїзд на територію АЕС.

"(Солдати) РФ виходять зі спробою провести переговори з керівництвом міста, кажуть, що в них є завдання зайняти місто Енергодар і майданчик АЕС… Навіть кажуть про те, що їм достатньо лише увійти до міста, сфотографуватися на тлі АЕС і надіслати відповідний звіт своєму керівництву, російській армії та Міністерству (оборони РФ) для пропаганди, що вони контролюють місто й атомну станцію, після чого вони нібито покинуть наші об'єкти", — сказав Котін.

[ + – ] Виступ Петра Котіна

Глава "Енергоатому" нагадав, що допуск сторонніх осіб на атомні об'єкти заборонено згідно з усіма міжнародними домовленостями, пов'язаними з ядерною безпекою.

Петро Котін вважає, що подібні дії російської армії є порушенням відповідних конвенцій із ядерної безпеки та порушенням усіх домовленостей, які були досягнуті на рівні МАГАТЕ й ООН.

"Ми сподіваємося, що за всієї безглуздості, яка стоїть за цією агресією, в агресора вистачить здорового глузду, щоб не випускати важкі ракети в напрямку станції", — зазначив глава "Енергоатому".

Керівник підприємства додав, що "Енергоатом" уже звернувся до МАГАТЕ з проханням встановити 30-кілометрову зону контролю навколо атомних об'єктів підприємства, щоб не допустити катастрофи.

[ + – ] Третій енергоблок ЗАЕС

Чим важлива Запорізька АЕС

Запорізька АЕС — найбільша атомна електростанція в Україні та Європі, розташована в степовій зоні України на березі Каховського водосховища. Це вискотехнологічне підприємство щорічно генерує 40 — 42 млрд кВтг, що становить п'яту частину від усієї вироблення електроенергії в країні. Станцію обслуговують понад 11 тисяч працівників.

У 2015 році ЗАЕС стала першою у світі електростанцією, яка виробила з моменту старту свого першого енергоблоку 1 трлн кВтг електроенергії.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого в Запорізькій області спостерігався рух російських військ у бік Енергодара.

2 березня в Енергодарі місцева міська рада закликала цивільних збиратися на одному з блокпостів міста, щоб блокувати пересування російської техніки.

Також Фокус писав про те, які напрями наступу російських військ в Україні є актуальними станом на сьогодні.