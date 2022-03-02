Сьомий день війни. Мелітополь грабують та обстрілюють, а в Енергодар росіян не пускають

Сотні мешканців Енергодара, в якому розташована Запорізька АЕС, заблокували дорогу та не пустили російських військових до населеного пункту. У Мелітополі окупанти обстрілюють як цивільні, так і стратегічні об'єкти.

У вівторок, 2 березня, ситуація у Запорізькій області залишається складною і цивільних закликають всіляко чинити опір окупаційним військам РФ. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про те, що відбувається на напрямку Запоріжжя-Енергодар-Василівка-Мелітополь.

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Енергодар

Через загрозу захоплення Запорізької АЕС, яка розташована в Енергодарі, місцева міська рада закликала цивільних збиратися на одному з блокпостів міста, щоб блокувати пересування російської техніки.

"Увага! Прямо зараз ворог знову під'їхав до Енергодара. Звертаємось до всіх — оперативно підходите на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!" — йшлося у повідомленні, яке було опубліковано о 08:32 за київським часом.

[ + – ] Жителі Енергодара не пустили російські війська до міста

О 10:12 мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на блокпосту відбулася зустріч із російськими окупантами. Громадяни, за словами міського голови, попередили військовослужбовців РФ, що їх не пропустять на територію населеного пункту, де розташована АЕС.

"Вони почули та пішли доводити своєму керівництву. Наступна зустріч о 15:00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь-якої миті! Будьте готові! Зараз ідемо додому", — написав Орлов у своєму Telegram.

[ + – ] Жителі Енергодара не пустили окупантів у місто

Пізніше Дмитро Орлов опублікував ще одне відео, на якому можна побачити, як сотні місцевих мешканців вийшли на проїжджу частину, намагаючись заблокувати в'їзди в Енергодар.

"Зараз нам як ніколи потрібно мобілізувати свої сили, бути разом, щоб ворог не зайшов у місто, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція! Будемо готові, друзі! Чекаємо на інформацію", — додав міський голова Енергодара.

[ + – ] Жителі Енергодара не пустили окупантів до міста

Василівка

За даними ДСНС, протягом минулої доби війська РФ продовжили обстрілювати Василівку — постраждали житлові будинки, лікарні, школа та газопроводи.

[ + – ] Війська РФ масовано обстрілюють Василівку

Унаслідок обстрілів, як повідомляють рятувальники, на території загальноосвітньої школи постраждали двоє людей. Ще один чоловік отримав поранення після влучення снаряда в приватний будинок. Як розповідають у ДСНС, окупанти також обстріляли хірургічний і санітарний відділи Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Жертв, на щастя, немає, а персонал і пацієнти сховалися в укритті.

[ + – ] Окупанти обстріляли лікарню у Василівці

[ + – ] Війська РФ завдали удару по території школи у Василівці

Як інформує Запорізька обласна держадміністрація, російські війська знищили міст у Василівці, через що Україна втратила залізничне сполучення з півднем країни.

[ + – ] Російські окупанти знищили залізничний міст у Запорізькій області

Запоріжжя

В обласному центрі станом на 2 березня ситуація спокійна. Запорізька облдержадміністрація повідомляє, що з міста вирушать кілька евакуаційних рейсів. Так, компанія "Укрзалізниця" на вівторок призначила кілька потягів, на яких цивільні зможуть виїхати до інших областей України:

№86 "Запоріжжя — Львів" 09:30;

№738 "Запоріжжя — Київ" 10:50;

№4 "Запоріжжя — Ужгород" 14:45.

Виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Facebook спростував фейк про "відсутність постачання хлору" для обробки води.

"Хочу спростувати ще один фейк, який почав ширитися Запоріжжям. Про те, що через відсутність поставок хлору ми начебто почали погано обробляти воду, яка тече з кранів у ваших оселях. Це не відповідає дійсності. Воду обробляють як завжди, без жодних змін", — запевнив чиновник.

[ + – ] Мер Запоріжжя спростував фейк про відсутність постачання хлору до міста

Мелітополь

Найскладніша ситуація зафіксована в Мелітополі, який окупований російськими військами. За інформацією міського голови Івана Федорова, армія РФ минулої доби зруйнувала 31 житловий будинок.

"Майже всі будинки знаходяться у південній частині міста й у районі Новий Мелітополь. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб відновити ті будинки, які люди відмовляються залишати", — продовжив мер Мелітополя.

Через масовані обстріли в Мелітопольському районі, за словами Федорова, без електроенергії залишаються 10 населених пунктів.

[ + – ] Війська РФ знищили 31 житловий будинок у Мелітополі

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області, російські окупанти повністю знищили Аварійно-рятувальну частину, розташовану в селі Семенівка Мелітопольського району.

"Знищено 8 споруд і 24 одиниці техніки, пошкоджено 5 споруд і 20 одиниць техніки. Ще 10 одиниць техніки окупанти забрали… 1 березня окупанти знову зайшли на територію частини та забрали ще деяку кількість техніки. Іншу, яка не підлягає відновленню, знищили. Крім цього, розграбували приміщення будівель та вивезли речі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

[ + – ] Війська РФ пограбували та знищили базу ДСНС під Мелітополем

У соціальних мережах також опублікували відео, на якому чітко видно, як мешканці Мелітополя не пускають російську військову техніку до міста.

"Ми без зброї. Вам тут не Росія. Їдьте додому", — вигукували небайдужі цивільні, намагаючись заблокувати пересування окупантів.

[ + – ] Мешканці Мелітополя заблокували окупантам проїзд до міста

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні продовжуються бої з російськими окупантами. Очевидці стверджували, що піші групи військ Росії почали заходити до обласного центру з вечора 28 лютого.

Також повідомлялося, що 2 березня у Сумах розпочалися вуличні бої з окупантами. Військова адміністрація поінформувала про артилерійський удар по території військового містечка та закликала громадян залишатися у своїх будинках.