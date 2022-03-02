Російська артилерія обстріляла Суми: в місті розпочалися вуличні бої (відео)

Під удар потрапило військове містечко в Кіровському мікрорайоні, постраждали щонайменше троє осіб.

У Сумах та області 2 березня посилилися бойові дії з російськими військами. Про це у Facebook повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

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Як повідомляють чиновники, вранці окупанти здійснили два артилерійські постріли в Суми, після чого в місті почалися вуличні бої. Сумчан попросили сховатись, не покидати будинки й укриття, щоб не потрапити під вогонь.

Кореспондент сайту "Сегодня" повідомляє, що приблизно о 8 годині ранку в Сумах прогриміли вибухи в районі військової частини й артилерійського училища, ймовірно, саме вони стали метою артобстрілу. За словами військових, звук удару був схожим на снаряд самохідної артилерійської установки.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Олександр Лисенко в своєму ранковому відеозверненні у Facebook підтвердив, що російські війська обстріляли військове містечко у Сумах, яке знаходиться у Кіровському мікрорайоні. Надійшли повідомлення про падіння снарядів в інших районах міста, їх зараз перевіряють.

"Будьте обережними, вчора був трагічний день: точно встановлено, що загинули двоє сумчан. Учора пролетіла авіація, були вибухи на околицях Сум, Сумської області та Харкова", — заявив Олександр Лисенко.

Головлікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох розповів "Суспільному", що внаслідок обстрілу артучилища постраждали троє людей: двоє з них отримали травми середньої тяжкості й одна перебуває у тяжкому стані.

[ + – ] Пошкоджена обстрілом будівля артучилища у Сумах Фото: Telegram

Радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі повідомив, що за словами керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, будівлю колишнього артилерійського училища евакуювали заздалегідь, щоб уникнути жертв. Тут навчилися десятки тисяч українських офіцерів, багато з яких нині воюють з окупантами.

За даними РБК-Україна, вночі 2 березня ЗСУ за допомогою безпілотника Bayraktаr атакували російські стоянки на Сумщині. Унаслідок знищено приблизно 80 одиниць техніки біля села Пустовойтівка Роменського району, майже половина цієї кількості — реактивні системи залпового вогню "Град". Ще майже 100 одиниць розбили поряд із селом Бишкінь, переважно танки та бронетранспортери.

[ + – ] Пустовойтівка Сумської області на карті Фото: Скриншот [ + – ] Село Бишкінь у Сумській області на карті Фото: Скриншот

Дмитро Живицький у своєму Телеграм-каналі розповів, що 1 березня російські війська трьома колонами увійшли в Тростянець і зайняли місто, попутно збили танком ворота до Круглого двору та знищили картинну галерею, пошкодили майже всі лінії електропередач і розбили дороги.

[ + – ] Місто Тростянець у Сумській області Фото: Скриншот

"Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, змушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут якийсь штаб", — наголосив голова військової адміністрації.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагаються утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку. На інших напрямах окупанти також намагаються просунутися, проте зазнають значних втрат.

Писали також, що Дмитро Живицький вимагав зброї та захисту Сумської області "Байрактарами". За його словами, до регіону прорвалися десятки тисяч одиниць техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які знищують мешканців України. Територіальна оборона Сум стримує супротивника за допомогою автоматичних гвинтівок і "коктейлів Молотова", проте потребує допомоги.