30 БТГ йдуть на Київ, на Чорному морі готується десантна операція РФ, — Генштаб ЗСУ

Війська РФ прагнуть взяти у блокаду українську столицю. На Донецькому напрямку ворог намагається блокувати Маріуполь.

Станом на 06.00 другого березня 13 батальйонно-тактичних груп (БТГ) російських окупаційних військ зі Східного військового округу ЗС РФ роблять спроби продовжити наступ на Подільському напрямку по межі Гореничі, Гостомелю та Демидова у напрямку Києва. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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На Житомирщині дислоковано близько трьох БТГ зі складу 5-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку до 17 тактичних груп росіян, хоч і з втратами, продовжують наступ, аби взяти у блокаду українську столицю з північного сходу. Сили загарбників вдалося зупинити в районах таких населених пунктів: Козелець, Бобровиця, Макіїв.

У районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя – це вже інший напрямок – окупант втратив наступальний потенціал.

Дві тактичні групи ЗС РФ безуспішно намагаються утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку.

На Слобожанському напрямку близько 16 БТГ наступають у напрямку Краснограда, ще до 4 БТГ йдуть на Ізюм. Російські окупанти зазнали втрат у Богодухові, Чугуєві, Шевченковому — тут їх вдалося зупинити.

На Донецькому напрямку агресор намагається блокувати Маріуполь.

Таврійський напрямок: наступ триває в районах населених пунктів: Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка.

Перегрупувавшись, ворог рухається у напрямку Херсона та Миколаєва. Близько двох БТГ діє у районах населених пунктів Василівка, Червоне поле, Новопетрівка.

У Чорноморській зоні окупанти розгортають корабельну групу та готуються до морської десантної операції.

Коли не вдається просунутися далі, противник вдається до тактики ракетно-бомбових ударів по об'єктах критично важливої інфраструктури — для залякування мирних жителів, які пліч-о-пліч із ЗСУ чинять опір армії РФ.

Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко падають. Героїчні оборонні зусилля української армії пригнічують волю до перемоги супротивника та моральний дух.

Дані про втрати окупантів будуть опубліковані пізніше.

Російські солдати здаються в полон

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Групи російських солдатів та офіцерів здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. Генштаб публікує фото російських солдатів для їхніх матерів у Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що у Житомирі внаслідок вибухів біля лікарні повністю знищено житловий будинок. Щонайменше загинули двоє людей, постраждали 10, серед них діти.