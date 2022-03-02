На житловий будинок у Житомирі скинули декілька авіабомб: 4 загиблих, є діти (фото, відео)

За словами мера міста, житловий будинок поряд із лікарнею повністю зруйновано. Авіабомбів було кілька.

У Житомирі внаслідок авіанальоту 1 березня о 22:16 загинули щонайменше чотири особи, серед них є діти. Мер міста Сергій Сухомлін розповів, що на будинок поряд із міською лікарнею №2 по вулиці Сабурова було скинуто кілька авіаційних бомб. Будинок вшент зруйнований. Про це повідомив мер міста на своїй сторінці у Facebook.

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У місті 1 березня о 22:16 вечора знову пролунав сигнал повітряної тривоги, а вже за кілька хвилин міський градоначальник разповідав про наслідки авіанальоту.

Наголошується, що городяни навіть у укриттях чули розрив снаряда, а хтось бачив заграву вибуху в районі Богунії.

"Щойно до житлового будинку по вулиці Сабурова поруч із нашою лікарнею №2 імені Павлусенка потрапила авіаційна бомба. Бомб було кілька", — сказав мер міста, зазначивши, що будинок повністю зруйнований, а в лікарні повністю вибиті всі вікна-двері.

На місці працюють пожежники, ДСНС та інші.

"Доброї ночі сьогодні не буде", — попередив Сухомлін.

[ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару. [ + – ] Рятувальники розбирають завали будинку в Житомирі, який зазнав авіаудару.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська завдали удару "Іскандерами" з Білорусі по житомирському аеропорту. До вторгнення треба готуватися Волинської, Рівненської та Житомирської областей, прокоментував ситуацію Антон Геращенко.