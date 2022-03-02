На жилой дом в Житомире сбросили авиабомбы: 4 погибших, есть дети (фото, видео)

По словам мэра города, авиабомб было несколько. Жилой дом рядом с больницей полностью разрушен, а в больнице выбиты двери и окна.

В Житомире в результате авианалета 1 марта в 22:16 погибли по меньшей мере четыре человека, среди них есть дети. Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что на дом рядом рядом с городской больницей №2 по улице Сабурова были сброшены несколько авиационных бомб. Этот дом разрушен полностью. В общей сложности ущерб нанесен десяти домам. Об этом сообщил мэр города на своей странице в Facebook.

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В городе 1 марта в 22:16 вечера вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги, а уже через несколько минут городской градоначальник рапортовал о последствиях авианалета.

Целью удара была военная база. Отмечается, что горожане даже в укрытиях слышали разрыв снаряда, а кто-то видел зарево взрыва в районе Богунии.

"Только что в жилой дом по улице Сабурова рядом с нашей больницей №2 имени Павлусенко попала авиационная бомба. Бомб было несколько", — сказал мэр города, отметив, что дом полностью разрушен, а в больнице полностью выбиты все окна-двери.

На месте работают 95 сотрудников ГСЧС и 14 единиц техники.

"Спокойной ночи сегодня не будет", — предупредил Сухомлин.

[ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару. [ + – ] Спасатели разбирают завалы дома в Житомире, который подвергся авиаудару.

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