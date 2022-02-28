Враг нанес удар "Искандерами" из Беларуси по аэропорту Житомира (фото, видео)

"Знаете, что это означает? Что (к вторжению — ред.) надо готовиться Волынской, Ровенской и Житомирской областям", прокомментировал ситуацию Антон Геращенко.

Вечером 27 февраля аэропорт в Житомире обстреляли из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" из территории Беларуси. Об этом сообщает главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook.

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"Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру", — отметил Залужный.

[ + – ] Пост Залужного

Также о ракетном ударе со стороны Беларуси по житомирскому аэропорту написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

По словам Геращенко, Искандеры были выпущены около 17:00 с территории Беларуси, их целью был аэропорт Житомира.

Также он считает, что северным областям угрожают атаки со стороны Беларуси.

"Знаете, что это означает? Что надо готовиться Волынской, Ровенской и Житомирской областям, зажаривать не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!", — сообщил Геращенко.

[ + – ] Геращенко написал об обстреле Житомира

Отметим, Искандер – оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью поражения до 500 километров.

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