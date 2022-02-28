Ворог наніс удар "Іскандерами" з Білорусі по аеропорту Житомира (фото, відео)

"Знаєте, що це означає? Що (до вторгнення — ред.) треба готуватися Волинській, Рівненській і Житомирській областям", прокоментував ситуацію Антон Геращенко.

Увечері 27 лютого аеропорт у Житомирі обстріляли з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" із території Білорусі. Про це повідомляє головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook.

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"Ворог перевершує сам себе в цинізмі та підлості. У бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар було завдано по мирному Житомиру", — зазначив Залужний.

[ + – ] Допис Залужного

Також про ракетний удар із боку Білорусі по житомирському аеропорту написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

За словами Геращенка, Іскандери було випущено приблизно о 17:00 з території Білорусі, їхньою метою був аеропорт Житомира.

Також він вважає, що північним областям загрожують атаки Білорусі.

"Знаєте, що це означає? Що треба готуватися Волинській, Рівненській і Житомирській областям, засмажувати не лише російських, а й білоруських окупантів найближчими днями!" — повідомив Геращенко.

[ + – ] Геращенко написав про обстріл Житомира

Зазначимо, Іскандер — оперативно-тактичний ракетний комплекс із дальністю ураження до 500 кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ цієї ночі знову намагалися прорватися до Києва. Збройні сили України розбили техніку супротивника та відбили наступ. Тим часом у столиці сьогодні відновлюють роботу продуктові магазини та комунальний транспорт.

Також у Чернігові ракета потрапила в п'ятиповерховий будинок. Снаряд потрапив у фундамент п'ятиповерхівки на вул. Реміснича, 55, що призвело до пожежі: спалахнуло дві квартири на першому та другому поверхах. Одна жінка зазнала незначних травм, а пожежу згодом вдалося ліквідувати.