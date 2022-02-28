Війська РФ цієї ночі знову намагалися прорватися до Києва

Збройні сили України розбили техніку супротивника та відбили наступ. Тим часом у столиці сьогодні відновлюють роботу продуктові магазини та комунальний транспорт.

Російські збройні сили минулої ночі знову намагалися прорватися до Києва, проте техніка супротивника була розбита українськими військами. Про це 28 лютого повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у своєму Facebook у понеділок, 28 лютого.

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За словами представників українських сил, сьогоднішньої ночі колони військ РФ намагалися штурмувати околиці міста. Проте всі маневри супротивника перебували під контролем. Наразі в столиці ситуація перебуває під контролем.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдачі. Колони техніки окупанта знищувалися", — заявив командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами командира, російські війська деморалізовані та виснажені.

У Генеральному штабі ЗСУ вночі повідомили, що противник намагався відновити наступ на Київ шляхом зведення понтонного мосту через Ірпінь у районі села Демидів. Водночас, чергова спроба російських військ окупувати Ірпінь виявилася безуспішною, додали військові.

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Згідно з повідомленнями Київської міської державної адміністрації, повітряна тривога у столиці оголошувалась о 23:53 27 лютого, а також о 06:06 та о 08:32 28 лютого. Місцева влада вже повідомила, що сьогодні запрацюють продуктові магазини і комунальний транспорт, потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Комендантська година в місті встановлена з 22:00 до 07:00.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном назвав "вирішальним періодом" для України наступні 24 години.

Також Фокус писав про те, як минулої ночі в житловий будинок у центральній частині Чернігова потрапила російська балістична ракета.