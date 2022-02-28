Зеленський назвав наступні 24 години вирішальними для України у розмові з Джонсоном

Президент України погодив разом із прем'єром Британії та польським колегою Анджеєм Дудою подальші кроки щодо протидії Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, під час якої назвав "вирішальним періодом" для України наступні 24 години. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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"Президент Зеленський сказав, що, на його думку, наступні 24 години будуть вирішальним періодом для України", — йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Зі свого боку, глава британського уряду запевнив, що зробить все можливе для доставки оборонних засобів зі Сполученого Королівства та країн-союзників на українську територію. Також Джонсон високо оцінив дії Зеленського та мужність українського народу на тлі повномасштабного вторгнення з боку РФ.

"Прем'єр-міністр додав, що опір українського народу був героїчним", — додали у пресслужбі уряду.

Водночас президент України повідомив у своєму Twitter, що провів розмову не лише з прем'єром Британії, а й із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція у дії!" — заявив Зеленський.

Тим часом Дуда, розповідаючи про переговори з українським колегою, написав, що Зеленський, "враховуючи інформацію про російські колони, які йдуть до Києва", запевнив його, що українці готові до бою, а моральний дух українських військових дуже високий. Президент Польщі у відповідь заявив про підтримку з боку держави та всього світу.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями влади Запорізької області, противник підійшов до Енергодара та розмістив "Гради" у напрямку АЕС.

Також Фокус писав, що сили РФ намагаються обійти Київ із заходу, відрізавши доступ до траси на Житомир.