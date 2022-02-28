Зеленський назвав наступні 24 години вирішальними для України у розмові з Джонсоном
Президент України погодив разом із прем'єром Британії та польським колегою Анджеєм Дудою подальші кроки щодо протидії Росії.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, під час якої назвав "вирішальним періодом" для України наступні 24 години. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
"Президент Зеленський сказав, що, на його думку, наступні 24 години будуть вирішальним періодом для України", — йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.
Зі свого боку, глава британського уряду запевнив, що зробить все можливе для доставки оборонних засобів зі Сполученого Королівства та країн-союзників на українську територію. Також Джонсон високо оцінив дії Зеленського та мужність українського народу на тлі повномасштабного вторгнення з боку РФ.
"Прем'єр-міністр додав, що опір українського народу був героїчним", — додали у пресслужбі уряду.
Водночас президент України повідомив у своєму Twitter, що провів розмову не лише з прем'єром Британії, а й із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція у дії!" — заявив Зеленський.
Тим часом Дуда, розповідаючи про переговори з українським колегою, написав, що Зеленський, "враховуючи інформацію про російські колони, які йдуть до Києва", запевнив його, що українці готові до бою, а моральний дух українських військових дуже високий. Президент Польщі у відповідь заявив про підтримку з боку держави та всього світу.
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