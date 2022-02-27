На порозі Києва: в Ірпені йдуть бої, а до столиці їде особливо небезпечна колона армії РФ

Армія РФ не змогла взяти Ірпінь із наскоку і намагається обійти Київ із заходу, перерізавши трасу на Житомир. ЗСУ та сили тероборони намагаються завадити їм сформувати у Поліському напрямку "кулак" для взяття Києва.

Російські війська не залишають спроб наблизитися до Києва, після важких боїв у Гостомелі противник настає через Бучу та Ірпінь. З'являлися повідомлення про те, що в Ірпені було підірвано міст, а з Бучі з'являлися відео російської техніки на вулицях. Мер Ірпеня Олександр Маркушин через кілька годин після того, як танки увійшли до міста, повідомив, що окупанти не змогли взяти населений пункт.

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Він опублікував відео, на якому він у касці та бронежилеті стоїть біля будинку на краю лісу та зазначив, що сьогодні і для громади Ірпеня, і для України – дуже важкий день. З його слів, танки зайшли з боку Бучі.

"Ми з хлопцями відбили їх... Підійшло підкріплення... Ми працюємо. Ірпінь захищений. Ми відбили все. Сьогодні Ірпінь на 100 відсотків під контролем", – запевнив урядовець.

[ + – ] Мер Ірпеня Олександр Маркушин запевняє, що місто – під контролем ЗСУ

Маркушин також звернувся до місцевих жителів і попросив їх не залишати своїх будинків, допомагати тим, хто цього потребує (інваліди, старі, самотні), а також підтримувати армію.

"Від вас потрібен спокій", – наголосив чиновник.

У телеграм-каналах з'явилося відео наслідків вуличних боїв в Ірпені. На кадрах видно загиблих солдатів, а також руйнування внаслідок боїв. Очевидці повідомляють про обстріл торгового центру "Жираф" та будівлі навпроти, а також житлових будинків.

Ще за кілька хвилин мережа облетіли кадри масштабного вибуху у місті, передбачається, що це був підірваний міст.

[ + – ] Потужний вибух в Ірпені

Отримавши відсіч в Ірпені, окупанти відступили до Бучі, повідомляють українські телеграм-канали.

"Противник деморалізований, і наразі лише невеликі його сили роблять спробу провести розвідку в напрямку Ірпеня. ЗСУ контролюють ситуацію, знищують ворога", — заявив на брифінгу радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він додав, що до боротьби приєдналися і місцеві жителі, які закидали кілька одиниць техніки коктейлями Молотова.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує нарощувати своє угруповання на Поліському напрямку. Зокрема відомо, що підрозділи 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ рухаються у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки.

[ + – ] Як повідомляє Генштаб, ворог, не зумівши пробитися з Бучі в Ірпінь, наступає на Капітанівку та Білгородку, охоплюючи Київ із Заходу

Оскільки українські війська підірвали міст між Бучею та Ірпенем, окупанти для наведення переправ через річки Тетерів та Ірпінь та матеріально-технічного забезпечення підрозділів своїх військ з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщують інженерні підрозділи.

У Київській облдержадміністрації заявляють, що напрямки Гостомель-Буча-Ворзель та Вишгород вранці 27 січня залишаються складними, а загарбники продовжують накопичувати безліч військ та техніки.

"Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області — 128 осіб. Мова про військові та цивільні. Усі лікарні працюють і готові приймати поранених Загалом ситуація у Київській області повністю контрольована", – повідомили в КОДА.

Буча: зруйнований будинок та підрив мосту

Буча першою взяла на себе бій після того, як армія РФ відступила з Гостомелю. Вранці до міста увійшли понад 20 танків армії РФ. Під час бою один із снарядів потрапив до 9-поверхового житлового будинку на вулиці Вокзальній, 101. За інформацією ДСНС, попередньо жертв і потерпілих немає. Рятувальники змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілами.

Очевидці вже показали кадри багатоповерхівки, що горить.

Щоб заблокувати противнику подальше просування на Київ, між Бучею та Ірпенем був підірваний міст.

У свою чергу Бучанська міська рада попросила мешканців утриматися від запуску дронів, а також дала докладну інструкцію, як нейтралізувати мітки, які масово з'являються по всій Бучі.

У місті не виключено провокацій. Політолог Юрій Романенко поширив чутки про те, що Росія проводить евакуацію людей із зони бойових дій, щоб використати їх як живий щит:

"Жителі Бучі! Увага! Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія! Росіяни садять людей в автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні! Не дайте себе використовувати як живий щит".

Фото: Скриншот

У Немішаєвому помічені особливо небезпечні супротивники

Тим часом, прикордонники попереджають про те, що в бік Києва рухається колона російської військової техніки, яка позначена літерою V, і зараз українські воїни розшукують її.

"Підкреслимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається у бік Києва. Дуже важливо. Звертаємось до всіх громадян Київської області та Києва! Усі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українцям захисникам, або по можливості не дозволити їхнє подальше переміщення", – йдеться в повідомленні. Як зазначив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, техніку бачили в районі Немішаєвого близько 9:30 ранку.

[ + – ] Техніка, що рухається на Київ, маркована літерою V Фото: ДПСУ

Пізніше в мережі з'явилися кадри колони, яка, ймовірно, розшукується.

Тим часом, як пише радник голови МВС Антон Геращенко, у Гостомелі російські військові ховаються у дворах, де перевдягаються у цивільний одяг.

[ + – ] Російські військові "шифруються"

Нагадаємо, близько першої години ночі 27 лютого російські окупанти за допомогою ракети підірвали нафтобазу у Василькові. Через обстріл рятувальники не можуть розпочати гасіння пожежі. Мер міста Наталія Баласинович у ранковому зведенні повідомила, що співробітникам нафтобази вдалося врятувати суттєву частину палива та вивезти її, а також розповіла, що ЗСУ відвоювали аеродром.

Тим часом Володимир Зеленський звернувся до білорусів, попросивши їх не підтримувати Росію у боротьбі з нашою країною.