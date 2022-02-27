У Бучі точаться бої, снаряд окупантів потрапив в 9-поверховий житловий будинок

Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована у місті.

У місті Буча під Києвом точаться бої з російськими військами. Ворог продовжує обстрілювати місто. Внаслідок влучення горить житловий 9-поверховий будинок. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ОПУ та ДСНС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами джерела, у Бучі тривають обстріли. За інформацією користувачів соцмереж, у місті було помічено більше 20 танків супротивника.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована у Бучі. Росіяни метушаться по селищу. Наразі триває бій у Бучі.

[ + – ] Бої у Бучі

Як повідомляє Obozrevatel, через Бучу рухалася російська колона військової техніки. В одну із машин місцевий житель кинув "коктейль Молотова". Внаслідок влучення вона спалахнула і зупинилася.

[ + – ] У Бучі місцеві жителі кинули "коктейль Молотова" у техніку ворога

Раніше Фокус повідомляв, що у боях за Київ загарбники втрачають наступальний темп, у столиці діють ДРГ. Ключовим завданням російських окупантів залишається оточення та блокування Києва, щоб потім змусити українську владу прийняти умови Росії.

Також Фокус повідомляв, що на Полтавщині знищено колону російської військової техніки, зокрема танки. Близько 200 одиниць техніки, більшість з яких танки, що рухалися з Сумської області на територію Полтавської області, були знищені завдяки діям територіальної оборони Полтавщини, військовій авіації та підрозділам артилерії, що взаємодіють.