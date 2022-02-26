Бої за Київ: загарбники втрачають наступальний темп, у столиці діють ДРГ (відео)

26 лютого російські війська продовжують наступ із метою захопити столицю України.

Наступ на Київ йде за чотирма напрямками

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник наступає за чотирма основними напрямками, зосередженими в Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Головним завданням російських військових стало оточення та блокування Києва, щоб потім змусити керівництво України прийняти умови Росії.

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На Поліському напрямку захисники України зупинили до семи батальйонних тактичних груп у районах Бородянки, Бучі, Вишгорода, ці населені пункти розташовані неподалік правого берега Києва.

[ + – ] Бородянка, Буча, Вишгород на карті поряд з Києвом Фото: Скриншот

Росія спробувала висадити повітряний десант у районі Томилівки та на аеродромі Васильків, в останньому населеному пункті всіх десантників знищили. Телеграм-канал "Київ без цензури" пише, що російський десант висаджується в Обухівському районі з метою захопити місто Васильків та місцевий аеродром. Крім того, вони, ймовірно, мають розчистити шлях для російської техніки, яку знищує ЗСУ.

[ + – ] Томилівка та Васильків на карті Фото: Скриншот

"Підрозділи російських загарбників втрачають наступальний темп, очікують на введення в бій додаткових підрозділів і змушені зупинятися для поповнення запасів", — наголосила пресслужба. — "Російські загарбники частково втратили боєздатність і намагаються перегрупуватися".

[ + – ] Ніжин, Велика дорога, Обичів на карті Фото: Скриншот

У Сіверському операційному районі окупанти силами до 14 БТГр рухаються до Києва з боку Лівого берега, намагаючись заблокувати його з північного сходу, проте українські війська зупинили їх у районі Ніжина, Великої Дороги, Обичева. Крім того, наступ захлинувся в районі Сум та Прилук. Як наголошує Генштаб, у цьому напрямку з початку вторгнення введено 17 БТГр, і резервів у російських сил більше немає.

[ + – ] Прилуки та Суми на карті Фото: Скриншот

Безпілотник Вayraktar — ТВ2 вразив цілі на південь від аеродрому Гостомель, за який досі ведуться бої. Раніше Фокус писав, що це місто — ключова точка для блокування Києва із західного боку. Окупантам вдалося захопити аеродром, задіявши понад 200 російських гелікоптерів. У Міноборони РФ заявили, що захоплення вдалося завдяки "придушенню всієї системи ППО в районі висадки", повітряної ізоляції бойових дій та методам радіоелектронної боротьби.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федіна у Facebook заявила, що спецвійська РФ захопили в Гостомелі військову частину 3017. За її інформацією, зранку 26 лютого російські солдати прибувають на вертольотах, перевдягаються у форму ЗСУ та висуваються в бік Києва.

ДРГ у Києві

26 лютого пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook розповіла, що російські диверсійно-розвідувальні групи працюють у Києві та регулярно намагаються висадитися на Лівому березі міста. У зв'язку із цим українські військові перекрили всі столичні мости.

"Відкриватимуть вогонь на поразку за цілями, які намагатимуться перетнути мости в напрямку Правого берега! Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях і не намагатися перетнути річку Дніпро у напрямку Правого берега!" – попередили у МВС.

Як пише спільнота dtp.kiev.ua у Facebook, на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Фучика поліцейський загинув внаслідок перестрілки. За інформацією очевидців, правоохоронці зупинили невідомого для перевірки документів, який відкрив вогонь, а потім втік на Mitsubishi Pajero сірого кольору, незабаром автомобіль зупинили на Курській вулиці. Автор каналу припустив, що стрілець "має відношення до диверсійної групи РФ".

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що диверсанти залишають по місту безліч міток для російських військових, зокрема для наведення балістичних ракет. 26 лютого кияни зняли на камеру, як підозрілі люди мітять газові труби на житлових будинках.

Телеграм-канал "Главред" повідомляє, що в Києві затримали диверсанта, на ім'я Володимир Смалюк. Він нібито намагався підпалити траву на околиці міста за 5 тисяч доларів.

Раніше метро Києва повністю перевели в режим укриття. Це означає, що поїзди якийсь час не перевозитимуть пасажирів.

Розповідали також, як проходили бої за Київ 25 лютого. У столиці активізувалися ДРГ, а на вулицях гриміла стрілянина.