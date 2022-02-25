Бої за Київ: стрілянина в житлових кварталах, ДРГ, що "прокинулися", та боротьба за Гостомель

У місті знешкоджено кілька ДРГ, пункти збору крові тепер працюють цілодобово. Втрата аеропорту Гостомель загрожує блокуванням із заходу.

Ситуація у столиці України протягом дня загострюється. Місто продовжує чинити опір, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, бійці тероборони вже одержали на руки 18 тисяч автоматів. Із закликом приходити до ТРО та ЗСУ Міністерство оборони звернулося "до всіх, хто може тримати зброю".

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Одна з точок роздачі зброї добровольцям у Києві:

До середини дня з'явилися повідомлення, що в столицю заходять сили ЗСУ. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ звернулося до киян із проханням не знімати військову техніку та не розкривати її місцезнаходження.

Паралельно київська влада звернулася з проханням до містян без особливих потреб не виходити на вулицю. Небезпеку становлять не лише обстріли, а й російська техніка на вулицях Києва. Так, у соцмережах поширилося відео, де бойова машина "Стріла-10" наїжджає на автівку з людиною всередині. Приналежність машини незрозуміла, але коментатори наполягають, що техніка російська.

Обстріли та вуличні бої. У Києві знешкодили кілька ДРГ

Вранці 25 лютого над житловими кварталами Києва було збито російський "Калібр" — крилата ракета не долетіла до воєнної цілі і впала на житловий будинок. Поранено трьох людей, одна у тяжкому стані.

[ + – ] Будинок на Позняках, на який упали залишки збитої ракети "Калібр" Фото: Facebook / Антон Геращенко

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова обстріл Києва кваліфікувала як теракти. Під Києвом, за її інформацією, від обстрілів постраждав дитячий будинок у Ворзелі — на щастя, жертв немає, діти та персонал установи на момент прильоту снаряду перебували в іншому приміщенні. Як уточнює генпрокурорка, "діти з дитячого будинку не евакуйовані, на території дитячого будинку бомбосховища або підвальні приміщення відсутні".

Від Ворзеля до Києва 25 км, до Гостомеля — 8. За словами місцевих жителів, населений пункт бомбила авіація.

[ + – ] Обстріл Ворзеля. Фото pavlovskynews [ + – ] Обстріл Ворзеля. Фото pavlovskynews [ + – ] Обстріл Ворзеля. Фото pavlovskynews

Стрілянина в місті

Про обстріли та перестрілки за день повідомляли кілька разів, зокрема, під вогнем опинилися новобудови в районі центрального РАГСу, в районі ЖК "Варшавський", є інформація про бої поблизу Великої окружної на трасі з Бучі та в районі Оболоні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі УНІАН повідомив, що ворожі ДРГ, які перебували в Києві, знищені — не всі, але ті, які виявили себе. "Є така практика, коли ворожі війська підходять до столиці законспіровані ДРГ, які там посиділи кілька місяців, щоб створити переполох і чинити психологічний тиск на населення", — пояснив Арестович. За його словами, у Києві такі законсервовані угруповання розкрилися на Оболоні, на Лук'янівці та на Печерську — там "була коротка стрілянина, яка одразу припинилася… Їх швидко задавили. Працює професійно СБУ, працює Нацгвардія", — уточнив Арестович. Проте радник ОП не виключає, що в Києві ще залишилися ДРГ, що причаїлися.

Телеграм-канал "ВіО 18+" виклав відео, на яких, як стверджується, знято загибель мирних жителів Києва, яких нібито диверсанти розстріляли на вул. Кирилівській.

Місце, де, за даними каналу, стався розстріл:

Цей же канал повідомив про ліквідацію бійцями ЗСУ диверсійної групи на Оболоні: на відео знято момент розстрілу автомобіля Урал із Зу-23, на якому, як вважається, пересувалися переодягнені диверсанти.

Про знищення російської ДРГ відрапортувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її інформацією, група російських військових захопила два автомобілі ЗСУ, переодяглася у форму українських бійців і на високій швидкості спробувала прорватися до центру Києва з боку Оболоні. Слідом за ними на Київ, за словами заступниці міністра, рухалася колона російських військових вантажівок.

Аеропорт Гостомель: ЗСУ готують контратаку

Аеродром Гостомель під Києвом залишається точкою спотикання між російським десантом, на допомогу якому прорвалися танкові колони, та сили ЗСУ. Не виключено, що українські військові готують контратаку, оскільки Гостомель є ключовою точкою для блокування Києва із західного боку. Принаймні, російський пропагандистський канал RT, посилаючись на Міноборони РФ, заявляє, що по Гостомелю готуються стріляти з РСЗВ "Град", встановлених у Києві на площі Шевченка.

Згідно з опублікованим у Мережі звітом Міноборони РФ, в операції із захоплення аеропорту в Гостомелі було задіяно понад 200 російських гелікоптерів. "Успіх десанту був забезпечений придушенням усієї системи ППО у місці висадки, повною ізоляцією району бойових дій з повітря та активним веденням радіоелектронної боротьби".

Ситуація на трасах

Виїхати з міста можливо, але нелегко: за повідомленнями очевидців, на виїзді з Києва у бік Житомира утворився величезний затор, окремі водії намагалися пробратися по зустрічній смузі. Заправки закриті, люди позичають бензин один в одного. На Обухівській трасі встановлено блокпост, що також ускладнює рух — у результаті там затор розтягся на 10 км.

Фото: Соцсети

Що каже міська влада: "Київ увійшов у фазу оборони"

Мер Києва Віталій Кличко на екстреному брифінгу 25 лютого повідомив: місто увійшло до фази оборони. Ситуація складна, але необхідно вірити та підтримувати ЗСУ, надаючи посильну допомогу. Так, киян просять повідомляти в поліцію про мітки та розпізнавальні знаки, які робляться на дорогах та стінах будівель у міських кварталах (щоб робити потім за ними коригування), але за можливості — запастися продуктами, водою і теплими речами та залишатися вдома. "Виходити з укриття або вдома можна лише, якщо припиняється сирена", — наголосив Кличко.

Власників вебкамер КМДА просить тимчасово зупинити трансляцію в реальному часі: "Не допомагайте ворогові отримувати інформацію про наших військових", — просять українців.

Київ запасається кров'ю для поранених

Міський центр крові у столиці тепер працює цілодобово, повідомляє КМДА. Пункти прийому крові у донорів працюватимуть з 8:00 до 18:00. Увечері та в нічну зміну фахівці центру перероблятимуть кров та її компоненти.

"Рішення прийнято для гарантування підтримки достатнього запасу крові та безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів", — повідомили у КМДА.

Адреси пунктів прийому крові у Києві:

вул. Максима Берлінського, 12 (з 8:00 — 18:00)

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8:00 — 18:00)

Довідки за тел. 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).

Загальна ситуація

Президент України тим часом озвучив, які санкції Україна чекає від Заходу щодо Росії: анулювання віз для громадян РФ, відключення від SWIFT, відкликання послів та повна ізоляція країни, нафтове ембарго, закрите небо. "Сьогодні все це має бути на столі, оскільки йдеться про загрозу всій Європі", — сказав Зеленський, звертаючись до лідерів Заходу.