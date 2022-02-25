"Не допомагайте ворогові": КМДА попросила припинити прямі трансляції у Києві
Відео в Інтернеті дають змогу російським військам стежити за переміщеннями українських військових.
Київська міська державна адміністрація закликала містян зупинити онлайн-трансляції у Києві на тлі вторгнення Росії до України. Про це у своєму Телеграм-каналі написав заступник голови адміністрації з питань здійснення повноважень самоврядування у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич.
Чиновник звернувся до власників вебкамер та інших пристроїв для запису відео та його трансляції у реальному часі. Він закликав не публікувати ролики та зупинити прямі ефіри, які можуть допомогти окупантам стежити за ситуацією в Україні.
"Не допомагайте ворогові отримувати інформацію про наших військових", — заявив Петро Оленич.
З аналогічним зверненням до українців звернулась пресслужба Одеської міської ради. Вона зауважила, що за рішенням оперативного штабу міські камери спостереження працюють у закритому режимі.
Раніше Кіберполіція створила Telegram-бот, щоб українці повідомляли про ворожі мітки на дорогах. Фотографії з геомітками завантажуватимуть у базу даних сервісу Google Maps, щоб потім знищувати за можливості. За допомогою таких міток російські війська орієнтуються у темний час доби.
Поліція також попросила знищувати маячки, за допомогою яких росіяни націлюють ракети. Їх на вулицях населених пунктів залишають ворожі агенти.
25 лютого в Україні запустили сервіс, який допомагає людям евакуюватися. Він дозволяє водіям та пасажирам без транспорту кооперуватися для виїзду в один і той же населений пункт. Щоб скористатися безкоштовною послугою, достатньо заповнити відповідну заявку.